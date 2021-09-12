Україна створює власну вакцину від коронавірусу? Що відомо

Українцям вже рік обіцяють представити вакцину вітчизняного виробництва.
Винайти і налагодити виробництво вакцини від коронавірусу престижно та економічно вигідно.
Звісно, якщо вдастся довести справу до кінця та укласти з урядами різних країн світу багатомільйонні контракти. І не зірвати поставки, щоб не платити штраф за порушення умов договору.
У 2021 році виробникам вакцин від коронавірусу, американським компаніям Pfizer та Moderna, прогнозують виручку у понад 33 і 18 мільярдів доларів.
За даними ВООЗ, на стадії клінічних досліджень нині перебувають 114 вакцин від коронавірусу, і ще 185 — наразі тестують на тваринах.
До схвалення регуляторними органами й отримання дозволу на масове застосування доходять одиниці.
Розробка вакцини
Починається все з розробки технології кандидата виробника.
Цей перший етап — суто лабораторний.
Науковці спочатку вирощують збудник інфекції у культурі клітин та “знешкоджують” його у пробірці хімічними речовинами або високими температурами, щоб зробити цілком безпечним для людини.
Таким способом створюють інактивовані вакцини, наприклад, китайський CoronaVac.
Директор компанії клінічних досліджень розповідає про етапи досліджень:
— Вивчається ефективність препарату на клітинах, на культурах “in vitro” — в пробірці. Потім в межах клінічних досліджень вивчаються препарати на тваринах: щурах, кролях, вівцях — залежно від того, яка модель використовується, — розповідає Юрій Лебідь.
Науковці перевіряють все ретельно та багато разів перед тим, як давати препарат людям.
Кожна технологія, за якою створюється вакцина — зокрема від коронавірусу — вимагає від розробників створення певних умов. Потрібно також розуміти, чи вдастся у майбутньому швидко масштабувати виробництво препарату.
Адже вирробництво вакцин вимагає величезних потужностей і кваліфікованих спеціалістів.
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— І навряд чи Україна потягла б виконання всіх вимог для їхнього виробництва, — каже фахівець.
Та скільки взагалі коштує розробка вакцини від коронавірусу?
Наскільки реально створити антиковідну вакцину в Україні, і яка технологія для нас найоптимальніша?
Дельніше про все дивіться у сюжеті Альни Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про першу в світі ДНК-вакцину.
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