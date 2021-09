Україна створює власну вакцину від коронавірусу? Що відомо

Українцям вже рік обіцяють представити вакцину вітчизняного виробництва.

Винайти і налагодити виробництво вакцини від коронавірусу престижно та економічно вигідно.

Звісно, якщо вдастся довести справу до кінця та укласти з урядами різних країн світу багатомільйонні контракти. І не зірвати поставки, щоб не платити штраф за порушення умов договору.

У 2021 році виробникам вакцин від коронавірусу, американським компаніям Pfizer та Moderna, прогнозують виручку у понад 33 і 18 мільярдів доларів.

За даними ВООЗ, на стадії клінічних досліджень нині перебувають 114 вакцин від коронавірусу, і ще 185 — наразі тестують на тваринах.

До схвалення регуляторними органами й отримання дозволу на масове застосування доходять одиниці.

Починається все з розробки технології кандидата виробника.

Цей перший етап — суто лабораторний.

Науковці спочатку вирощують збудник інфекції у культурі клітин та “знешкоджують” його у пробірці хімічними речовинами або високими температурами, щоб зробити цілком безпечним для людини.

Таким способом створюють інактивовані вакцини, наприклад, китайський CoronaVac.

Директор компанії клінічних досліджень розповідає про етапи досліджень:

Науковці перевіряють все ретельно та багато разів перед тим, як давати препарат людям.

Кожна технологія, за якою створюється вакцина — зокрема від коронавірусу — вимагає від розробників створення певних умов. Потрібно також розуміти, чи вдастся у майбутньому швидко масштабувати виробництво препарату.

Адже вирробництво вакцин вимагає величезних потужностей і кваліфікованих спеціалістів.

Та скільки взагалі коштує розробка вакцини від коронавірусу?

Наскільки реально створити антиковідну вакцину в Україні, і яка технологія для нас найоптимальніша?

Дельніше про все дивіться у сюжеті Альни Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про першу в світі ДНК-вакцину.

Фото: Unsplash

