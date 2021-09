Страх літати на літаку: як впоратися з аерофобією

Аерофобія: чому деякі люди бояться літати на літаку і що з цим робити.

Кожна людина має свої страхи — і це нормально.

Хтось боїться великих собак, хтось має клаустрафобію. Якщо для когось це видається дрібницею, то для іншої людини може виявитись серйозною проблемою, яка похитне здоров’я.

Так, наприклад, у людей, які мають аерофобію, іншими словами страх літати, трапляються панічні атаки та погіршення самопочуття.

Ранок у Великому Місті зібрав дієві поради, як впоратись з боязню літати на літаках.

Причини виникнення тривожності перед польотом можуть бути в кожного індивідуальні.

Серед найпоширеніших є:

– особиста вразливість. Після перегляду новин, де побачили авіакатастрофу, може запам’ятатись образ жахливої трагедії і стати чинником страху.

– пережитий негативний досвід. Якщо у вашому колі чи серед ваших знайомих є ті, хто має аерофобію, і вони поділились з вами своїми переживаннями – це теж може відобразитись на вас.

– клаустрофобія або панічні атаки. В таких людей виникають думки про те, що у разі виникнення непередбачуваних обставин, їх не зможуть врятувати. Вони не довіряють професіоналам, які керують літаком, або ж навпаки можуть перечитати Інтернет, щоб знати всі варіанти розвитку подій. Ця людина, ще не дійшовши до трапу, вже “накручує” в голові погані думки.

Варто пам’ятати, що аерофобія — це стрес для людини, але його можна подолати.

Підготуйтесь заздалегідь, щоб уникнути відчуття, що щось забули.

Оберіть комфортне місце в салоні літака. Не радять брати квиток на місце біля ілюмінатора, оскільки страх не дасть милуватись видом. Краще обрати ближче до носа авіалайнера або там, де найближче до виходу. Так ви відчуватимете себе більш зручно, адже матимете змогу одним з перших покинути борт літака після посадки.

Виспіться і відпочиньте. Гарний сон ще нікому не заважав. Тому постарайтесь лягти спати раніше, щоб ваш організм був готовий боротись зі стресом.

Уникайте заспокійливого. Краще відмовитись від препаратів, що дають відчуття легкості і “присипляють” стрес. Вони під час польоту можуть дати зворотій ефект.

Заздалегідь подумайте, чим будете відволікатись. існують люди, які можуть спокійно спати весь час перельоту, але якщо ви летите вперше або маєте відчуття тривожності — ви очі не заплющите. Тож, плейлист улюбленої музики, цікава книга чи фільм, у крайньому разі розмова з сусідом відволіче вас від поганих думок і полегшить ваш стан.

Не забувайте правильно дихати. Якщо відчуваєте, що паніка починайє наростати сосередьтесь на дихані. Вголос або подумки повторюйте дії, які виконуєте: глибокий вдих — повільний вихих.

Зберігайте спокій під час турбулентності. Якщо виникла неприємна ситуація — не панікуйте. Ваші відчуття можуть передатись іншим пасажирам, яким теж може бути страшно і працівнику складніше буде впоратись з колективним негативним настроєм, ніж приділити увагу вам.

Постарайтесь зосередити увагу на чомусь одному, наприклад, поколюйте себе за шкіру чи вухо.

Головне пам’ятайте, що на борту літака працюють професіонали, які пройшли спеціальну підготовку і, яким варто довіритись.

Фото: Pexels

