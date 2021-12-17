Запізнились на літак? Куди бігти та як діяти — детальна інструкція

Що робити, якщо запізнились на літак: покрокова інструкція.

Переплутали час, не почули будильник , втрапили у халепу…

Причин спізнення на літак може бути багато.

І не завжди вони свідчать про брак відповідальності чи пунктуальності.

На жаль, така халепа може спіткати кожного.

І, хоч, Ранок у Великому Місті щиро сподівається, що ти не станеш таким “щасливчиком”, все ж вирішив розповісти, як діяти у такому випадку.

Що робити, якщо запізнились на літак?

Якщо посадка на літак ще не закрита

Ура! Якщо посадка ще не закрита, ти таки маєш шанс потрапити на свій літак.

Насамперед, відшукай стійку авіакомпанії або її представника, і поясни ситуацію.

Важливо наголосити на тому, що запізнення сталось із поважної причини.

Для пасажирів, які зареєструвались онлайн, вирішити цю проблему буде значно простіше. Це одна з багатьох переваг електронних авіаквитків.

Якщо ти зареєстрований, і їдеш лише з ручною поклажею, то пробігти всі контролі і встигнути на посадку ще реально.

А от із багажем, який теж потрібно реєструвати, буде складніше. Краще при можливості залишити його в аеропорту.

У великих аеропортах є спеціальні стійки прикордонного контролю та контролю безпеки під назвою Fast Track.

Ця процедура є платною, проте часто рятівною для тих, хто спізнився.

Якщо посадка на літак закінчена

Посадка закінчується, як правило, за 20 хвилин до вильоту літака.

Навіть, якщо ти запізнився(-лась) на кілька хвилин, вже нічого, на жаль, зробити не можна.

Залишиться дивитись на те, як твій літак чекає на зліт, приймати ситуацію, що склалась, і починати діяти.

Насамперед необхідно дізнатися, чи можна обміняти авіаквиток або оформити його повернення.

Для цього підійди до представників авіакомпанії, якщо ти вже в аеропорту, або зв’яжися із службою підтримки.

Тобі мають надати інформацію про можливість і вартість внесення змін та умови повернення.

Після чого визнач для себе найбільш вигідний варіант.

Якщо правилами авіакомпанії заборонено переоформлення даного квитка на інший рейс, то залишиться придбати новий квиток і оформити повернення з цього.

Якщо запізнились із вини авіакомпанії

Буває, що рейс затримують, через що пасажири не встигають на реєстрацію у пункті пересадки.

Тоді необхідно підійти до представників авіакомпанії в аеропорту і пояснити їм ситуацію.

Після чого тебе повинні пересадити на наступний найближчий рейс без штрафів і доплат.

Щоправда, це можливо тільки тоді, коли всі перельоти оформлені одним квитком.

У протилежному ж випадку, друга авіакомпанія не несе відповідальності за причину запізнення і може переоформити квиток тільки, якщо це дозволено правилами тарифу авіаквитка.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо літак полетів без вас.

Фото: Unsplash

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