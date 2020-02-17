Багаж та ручна поклажа: що не можна брати в літак?

Що заборонено перевозити в літаку? Що треба взяти з собою в ручну поклажу, а що доведеться обов’язково здавати в багаж?
Ці питання виникають у кожного, хто збирається в авіаподорож.
Аби допомогти тобі розібратися, Ранок у Великому Місті склав список-шпаргалку. Читай і запам’ятовуй.
Заборонені до перевезення як в ручній поклажі, так і в багажі такі речі:
- Зброя та її імітація. Щоб провезти, наприклад, пістолет, необхідно оформлювати спеціальний дозвіл.
- Будь-які вибухові речовини та засоби підриву.
- Легкозаймисті рідини і тверді речовини.
- Токсичні, отруйні та радіоактивні речовини і предмети.
- Скраплений газ.
- Сігвей, гіроскутер та інші засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах.
- Дуріан – через різкий неприємний запах, що заповнює весь простір навколо.
- Кокос і кавун – оскільки через товсту шкірку їх неможливо просвітити сканером на митниці. Ці фрукти можна перевозити лише в розрізаному вигляді, але так вони ризикують зіпсуватися під час польоту.
Ручна поклажа: що не можна брати в салон літака?
Колючі та ріжучі предмети
Ножиці, бритву, металеву пилочку та інші гості предмети потрібно здати в багаж.
Рідина
У салон літака не можна брати рідину в баночках понад 100 мілілітрів.
До рідини також прирівнюються гелеобразні продукти, такі як желе, м’який сир (брі, камамбер), йогурт, консерви. А також – такі косметичні засоби як туш для вій, зубна паста, креми тощо.Також по темі: Парашути, забобони та удар блискавки: пілот літака розкрив секрети професії Як вижити в авіакатастрофі: детальний інструктаж Як купити дешеві авіаквитки: 7 порад від мандрівника
Усі рідкі та гелеобразні продукти мають знаходитися в ємностях не більше 100 мілілітрів, і бути складеними в прозорий пакет, що закривається.
Загальний об’єм рідин не повинен перевищувати 1 літр.
Втім, ти спокійно можеш брати в літак рідину, щойно куплену в магазинах дьюті-фрі. Головне – не викидай чек.
Тварини
Ти не можеш просто взяти домашнього улюбленця в літак у якості ручної поклажи.
Аби ви могли полетіти у відпустку разом, заздалегідь подбай про всі необхідні документи.
Що не можна здавати в багаж?
Більшість предметів, дозволених для перевезення в ручній поклажі, можна здавати і в багаж. Але є винятки.
У жодному разі не варто ігнорувати цим обмежень, адже від них напряму залежить безпека (і життя) під час польоту.
- Пауербанки для підзарядки мобільних телефонів та іншої електроніки. Також рекомендується дістати акумулятори з ноутбуків та інших пристроїв, які ти здаєш у багаж. Вони можуть вибухнути на борту літака і призвести до авіакатастрофи. Перевозити li-ion акумулятори можна лише в ручній поклажі, упакованими та з заводським маркуванням.
- Ртутні термометри. Більшість авіакомпаній забороняє провозити їх і ручній поклажі. Але здавати їх у багаж – гарантовано не можна.
- Перекис водню.
- Сірники і запальнички.
Це загальні правила провозки багажу і ручної кладі.
Втім перед тим, як вирушити в подорож, радимо уважно вивчити правила саме вашої авіакомпанії.
Тоді ти точно знатимеш, що можна з собою брати, а що ні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали що взяти з собою на відпочинок в Єгипет.
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