Багаж та ручна поклажа: що не можна брати в літак?

Що заборонено перевозити в літаку? Що треба взяти з собою в ручну поклажу, а що доведеться обов’язково здавати в багаж?

Ці питання виникають у кожного, хто збирається в авіаподорож.

Аби допомогти тобі розібратися, Ранок у Великому Місті склав список-шпаргалку. Читай і запам’ятовуй.

Заборонені до перевезення як в ручній поклажі, так і в багажі такі речі:

Зброя та її імітація. Щоб провезти, наприклад, пістолет, необхідно оформлювати спеціальний дозвіл.

Будь-які вибухові речовини та засоби підриву.

Легкозаймисті рідини і тверді речовини.

Токсичні, отруйні та радіоактивні речовини і предмети.

Скраплений газ.

Сігвей, гіроскутер та інші засоби пересування на літієво-іонних акумуляторах.

Дуріан – через різкий неприємний запах, що заповнює весь простір навколо.

Кокос і кавун – оскільки через товсту шкірку їх неможливо просвітити сканером на митниці. Ці фрукти можна перевозити лише в розрізаному вигляді, але так вони ризикують зіпсуватися під час польоту.

Ручна поклажа: що не можна брати в салон літака?

Колючі та ріжучі предмети

Ножиці, бритву, металеву пилочку та інші гості предмети потрібно здати в багаж.

Рідина

У салон літака не можна брати рідину в баночках понад 100 мілілітрів.

До рідини також прирівнюються гелеобразні продукти, такі як желе, м’який сир (брі, камамбер), йогурт, консерви. А також – такі косметичні засоби як туш для вій, зубна паста, креми тощо.

Усі рідкі та гелеобразні продукти мають знаходитися в ємностях не більше 100 мілілітрів, і бути складеними в прозорий пакет, що закривається.

Загальний об’єм рідин не повинен перевищувати 1 літр.

Втім, ти спокійно можеш брати в літак рідину, щойно куплену в магазинах дьюті-фрі. Головне – не викидай чек.

Тварини

Ти не можеш просто взяти домашнього улюбленця в літак у якості ручної поклажи.

Аби ви могли полетіти у відпустку разом, заздалегідь подбай про всі необхідні документи.

Що не можна здавати в багаж?

Більшість предметів, дозволених для перевезення в ручній поклажі, можна здавати і в багаж. Але є винятки.

У жодному разі не варто ігнорувати цим обмежень, адже від них напряму залежить безпека (і життя) під час польоту.

Пауербанки для підзарядки мобільних телефонів та іншої електроніки. Також рекомендується дістати акумулятори з ноутбуків та інших пристроїв, які ти здаєш у багаж. Вони можуть вибухнути на борту літака і призвести до авіакатастрофи. Перевозити li-ion акумулятори можна лише в ручній поклажі, упакованими та з заводським маркуванням.

для підзарядки мобільних телефонів та іншої електроніки. Також рекомендується дістати акумулятори з ноутбуків та інших пристроїв, які ти здаєш у багаж. Вони можуть вибухнути на борту літака і призвести до авіакатастрофи. Перевозити li-ion акумулятори можна лише в ручній поклажі, упакованими та з заводським маркуванням. Ртутні термометри . Більшість авіакомпаній забороняє провозити їх і ручній поклажі. Але здавати їх у багаж – гарантовано не можна.

. Більшість авіакомпаній забороняє провозити їх і ручній поклажі. Але здавати їх у багаж – гарантовано не можна. Перекис водню.

Сірники і запальнички.

Це загальні правила провозки багажу і ручної кладі.

Втім перед тим, як вирушити в подорож, радимо уважно вивчити правила саме вашої авіакомпанії.

Тоді ти точно знатимеш, що можна з собою брати, а що ні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що взяти з собою на відпочинок в Єгипет.

Фото: Unsplash

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