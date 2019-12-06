Зірки теж люди! Які страхи та фобії є у артистів

Зірки теж люди і теж мають фобії.

Багато хто з них боїться тварин, комах, риб.

Наприклад, супермодель Тайра Бенкс боїться дельфінів.

Футболіст Девід Бекхем — котів, а акторка Ніколь Кідман – метеликів.

– Я боюся змій — це, мабуть, та тварина, яку я б не взяв у свої руки, — зізнався відомий український дизайнер Андре Тан.

Телеведучий Павло Костіцин взагалі не розуміє страхів, пов’язаних із потойбічим світом.

Після постійних зйомок про паранормальні явища, він переконаний: боятися треба живих, а не мертвих.

А от Амадор Лопес навпаки:

– Я боюся змій, павуків, смерті та примар, — каже хореограф.

У Опри Уінфрі чіклефобія – боязнь жуйки.

А у Меган Фокс паперофобія – вона боїться порізатися папером.

Памела Андерсон лякається дзеркал, а режисер Вуді Аллен вкривається мурахами від дітей, ванних кімнат, яскравих кольорів, сонця і оленів.

– Ескалаторів боюсь ще з дитинства. Щоб мені на нього стати, мене тримають спереду і ззаду, а інколи мені сниться сон, що я стаю на ескалатор і він так швидко їде — мені боязно весь сон, — розповідає Ірина Білик.

Більше про страхи зірок, дивіться у рубриці Пліткують що.

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