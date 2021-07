Для безпеки та комфорту: як вибрати вдалі місця в літаку

Для одних авіаперельоти є приємною пригодою, для інших — великим страхом.

Проте однаково для всіх метушня перед підняттям у небо є стресом, про який хочеться забути, відкинувшись на спинці свого комфортного крісла.

Та не всі сидіння у літаку подарують вам безтурботний політ.

Чому? І як знайти найзручніше місце?

Найбезпечніші місця традиційно розташовані у хвостовій частині лайнера, біля аварійних виходів.

Однак ці сидіння зазвичай є найбільш незручними — спинки назад не відкидаються, або мають маленький кут нахилу.

Ще одним із основних мінусів є мізерний асортимент їжі і напоїв, оскільки стюардеса дійде сюди в останню чергу.

При купівлі авіаквитка потрібно ознайомитися зі схемою розташування крісел в салоні літака.

Місця визначаються за шрифтом в нумерації.

Якщо нумерація на латиниці, то A – крісло біля ілюмінатора, B – посередині ряду, C – поруч з проходом. На кирилиці, відповідно, А, Б, В.

Тут можна сміливо протягнути ноги і не думати про відкинуті спинки передніх рядів.

До того ж на цих місцях пасажири швидше за всіх отримують свої напої та страви.

Щоправда, саме тут найчастіше розташовані кріплення для дитячих колисок, тому ймовірність сусідства з маленькими дітьми виростає в рази.

Тисячу разів подумай перед тим, як купувати квитки на місця, розташовані поруч з кухнею, туалетом, технічними приміщеннями.

У цих частинах салону будуть часто проходити пасажири і бортпровідники, тому спокійно відпочити не вийде.

Якщо ж ти не хочеш, щоб з обох боків тебе оточували люди, а стюардеси зачіпали своїми візочками, тоді таки пострайся вихопити омріяні місця біля ілюмінатора.

Фото: Unsplash

