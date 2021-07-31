Для безпеки та комфорту: як вибрати вдалі місця в літаку

Для одних авіаперельоти є приємною пригодою, для інших — великим страхом.
Проте однаково для всіх метушня перед підняттям у небо є стресом, про який хочеться забути, відкинувшись на спинці свого комфортного крісла.
Та не всі сидіння у літаку подарують вам безтурботний політ.
Чому? І як знайти найзручніше місце?
Ранок у Великому Місті допоможе зі всім розібратися.
Вдалі сидіння у літаку: секрети вибору
Як обрати найбезпечніші місця?
Найбезпечніші місця традиційно розташовані у хвостовій частині лайнера, біля аварійних виходів.
У разі аварії власники таких місць можуть першими покинути літак.
Однак ці сидіння зазвичай є найбільш незручними — спинки назад не відкидаються, або мають маленький кут нахилу.
Ще одним із основних мінусів є мізерний асортимент їжі і напоїв, оскільки стюардеса дійде сюди в останню чергу.
Як обрати найкомфортніші місця?
При купівлі авіаквитка потрібно ознайомитися зі схемою розташування крісел в салоні літака.
Місця визначаються за шрифтом в нумерації.
Якщо нумерація на латиниці, то A – крісло біля ілюмінатора, B – посередині ряду, C – поруч з проходом. На кирилиці, відповідно, А, Б, В.Також по темі: Запізнились на літак? Куди бігти та як діяти — детальна інструкція Забули щось у літаку? Що робити в такій ситуації — алгоритм дій Літак полетів без вас? Куди бігти та як діяти — детальна інструкція
У бізнес-класі найбільш комфортні місця розташовуються у перших рядах, а в економ-класі — відразу за бізнесом.
Тут можна сміливо протягнути ноги і не думати про відкинуті спинки передніх рядів.
До того ж на цих місцях пасажири швидше за всіх отримують свої напої та страви.
Щоправда, саме тут найчастіше розташовані кріплення для дитячих колисок, тому ймовірність сусідства з маленькими дітьми виростає в рази.
Які місця брати не варто?
Тисячу разів подумай перед тим, як купувати квитки на місця, розташовані поруч з кухнею, туалетом, технічними приміщеннями.
У цих частинах салону будуть часто проходити пасажири і бортпровідники, тому спокійно відпочити не вийде.
Якщо ж ти не хочеш, щоб з обох боків тебе оточували люди, а стюардеси зачіпали своїми візочками, тоді таки пострайся вихопити омріяні місця біля ілюмінатора.
Щасливого польоту!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють електронні авіаквитки.
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