Як прибрати живіт: вправи і харчування

Прибрати живіт: які фізичні вправи виконувати і як налагодити харчування, щоб зменшити талію.

Тонка талія та підтягнутий живіт — мрія, напевно, кожної жінки.

Щоб досягти максимально видимого результату потрібно знати, яким активностями займатись і що змінити в раціоні.



Головне завдання будь-якої дієти для схуднення живота – це налаштувати правильну роботу обміну речовин.

Тому логічно, що чим швидший у тебе метаболізм, тим наявніші будуть зміни.

Щоб зменшити жирові відкладення потрібно знизити добову кількість споживаних калорій.

Також існують спеціальні рецепти здорових страв. У їх основі покладено баланс необхідних поживних речовин.

Але якщо ти хочеш почати з маленьких, але істотних змін – додавай до свого раціону такі продукти:

Це основа всього. Дієтологи радять щоденно випивати близько 1,5-2 літрів води.

Іноді мозок подає неправильні сигнали організму, наприклад, відчуття голоду можна сплутати зі спрагою.

Риба містить омега-3, жирні кислоти і поліненасичені жири, які впливають на швидкість метаболізму.

Тому введи до свого щоденного раціону холодноводну червону рибу або скумбрію.

Страви з високим вмістом клітковини дозволять довше залишатись насиченим.

До таких продуктів належать: каші, горіхи, насіння, капуста та зелені листові овочі, соя та боби.

Вони мають складати основу вашої страви. Краще споживати їх у сирому вигляді.

Але якщо ти хочеш їх приготувати, то надай перевагу вареному чи запеченому вигляду.

Ще одним неголосним правилом, що допомагає схуднути є швидкість з якою ти споживаєш страви.

Зазвичай, лише дієти недостатньо для отримання результату.

Потрібен комплексний підхід.

Ніхто не змушує “жити” у спортзалі, але без фізичного навантаження навряд чи вдасться досягнути бажаного вигляду.

Вправа на косі м’язи живота

Замість неефективного качання пресу всім знайомим способом, спробуй скручування.

З позиції лежачи спиною на пілозі, скручуйся по черзі різними кінцівками.

Так, ліва рука йде назустріч правій нозі й навпаки.

Вправа скелелазіння

З позиції планки на руках почни підтягувати ноги під себе.

Таке завдання дозволить задіяти не лише м’язи пресу, але й руки та сідниці.

Вправа планка

Найефективніша вправа для того, щоб зменшити сантиментри в області живота.

Для тих, кому здається, що легко стояти у такій позиції, можна додати ускладнення.

Наприклад, розвороти з прямою рукою догори чи просто стояти на одній руці.

Фото: Pixabay

