Як прибрати живіт: вправи і харчування

Прибрати живіт: які фізичні вправи виконувати і як налагодити харчування, щоб зменшити талію.

Тонка талія та підтягнутий живіт — мрія, напевно, кожної жінки.

Щоб досягти максимально видимого результату потрібно знати, яким активностями займатись і що змінити в раціоні.

Ранок у Великому Місті зібрав всі секрети стрункої фігури і готовий поділитись ними.

Дієта для схуднення

Головне завдання будь-якої дієти для схуднення живота – це налаштувати правильну роботу обміну речовин.

Тому логічно, що чим швидший у тебе метаболізм, тим наявніші будуть зміни.

Щоб зменшити жирові відкладення потрібно знизити добову кількість споживаних калорій.

Відмовся від жирних і солодких продуктів.

Також існують спеціальні рецепти здорових страв. У їх основі покладено баланс необхідних поживних речовин.

Але якщо ти хочеш почати з маленьких, але істотних змін – додавай до свого раціону такі продукти:

Вода.

Це основа всього. Дієтологи радять щоденно випивати близько 1,5-2 літрів води.

Іноді мозок подає неправильні сигнали організму, наприклад, відчуття голоду можна сплутати зі спрагою.

Риба

Риба містить омега-3, жирні кислоти і поліненасичені жири, які впливають на швидкість метаболізму.

Тому введи до свого щоденного раціону холодноводну червону рибу або скумбрію.

Клітковина

Страви з високим вмістом клітковини дозволять довше залишатись насиченим.

До таких продуктів належать: каші, горіхи, насіння, капуста та зелені листові овочі, соя та боби.

Овочі та фрукти.

Вони мають складати основу вашої страви. Краще споживати їх у сирому вигляді.

Але якщо ти хочеш їх приготувати, то надай перевагу вареному чи запеченому вигляду.

Ще одним неголосним правилом, що допомагає схуднути є швидкість з якою ти споживаєш страви.

Їж повільно. Тоді організму буде легше розчеплювати продукти на елементи і перетворювати їх на енергію, а не відкладати у жир.

Вправи для зменшення живота



Зазвичай, лише дієти недостатньо для отримання результату.

Потрібен комплексний підхід.

Ніхто не змушує “жити” у спортзалі, але без фізичного навантаження навряд чи вдасться досягнути бажаного вигляду.

Тому фізична активність обов’язкова складова для позбавлення живота.

Вправа на косі м’язи живота

Замість неефективного качання пресу всім знайомим способом, спробуй скручування.

З позиції лежачи спиною на пілозі, скручуйся по черзі різними кінцівками.

Так, ліва рука йде назустріч правій нозі й навпаки.

Вправа скелелазіння

З позиції планки на руках почни підтягувати ноги під себе.

Таке завдання дозволить задіяти не лише м’язи пресу, але й руки та сідниці.

Вправа планка

Найефективніша вправа для того, щоб зменшити сантиментри в області живота.

Для тих, кому здається, що легко стояти у такій позиції, можна додати ускладнення.

Наприклад, розвороти з прямою рукою догори чи просто стояти на одній руці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про розповсюджені міфи про схуднення.

Фото: Pixabay

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