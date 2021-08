Що таке метаболізм та чи можна його покращити?

«Ой, вона (він) не набирає вагу тому, що в неї (нього) метаболізм швидкий» або «В мене просто метаболізм поганий».

Скільки раз ти чув цю фразу від друзів чи знайомих? Хоч раз за життя та чув.

Ранок у Великому Місті розповість тобі, що таке метаболізм, як він пов’язаний з набором ваги та чи можна його пришвидшити.

Це життєво важливий процес для усіх живих істот, не лише людей.

Робота метаболізму залежить від того, скільки у тілі білкової маси – м’язи більш метаболічно активні.

Тобто чим більше у тебе м’язів, тим більше калорій твоє тіло спалює, коли відпочиває, наприклад, під час сну.

Швидкий у тебе метаболізм чи ні залежить від тебе. Адже чим більше ти займаєшся спортом, тим більше в тебе м’язів, тим швидший метаболізм.

Це сумна правда про старіння. Метаболізм людини сповільнюється після 30.

Це не означає, що відразу в 30 у тебе буде поганий обмін речовин, але з часом він сповільнюється.

Часто можна побачити в інтернеті, що вода з лимоном, грейпфрут чи інші продукти пришвидшують метаболізм.

Це частково правда. Такі продукти, можуть пришвидшити процес обміну речовин в організмі, але на короткий час, 20-30 хвилин після вживання.

Не варто думати, що після одного грейпфруту станеш струнким, адже двій метаболізм став швидким.

Якщо ти любиш спеції, наприклад, перець чилі чи імбир, знай: вони можуть сприяти виробництву тепла у тілі, а це призводить до більшого спалювання калорій.

Але це не означає, що всі продукти треба поливати гострим соусом чи їсти імбир щодня.

Якщо не знати міри, ти зможеш тільки зашкодити собі.

Питна вода підтримує загальну гідратацію організму, допомагає схудненню за рахунок зниження споживання калорій і розпалює метаболізм, що сприяє розщепленню жирів.

Щоб покращити метаболізм слід їсти часто і малими порціями.

Якщо надто довго не їсти, рівень цукру в крові знижується, це призводить до втоми та більш повільного обміну речовин.

Але завжди треба думати, що ти їси. Не думай лише про калорії, бо є різниця між тим, щоб з’їсти шоколад на 200 калорій, і білковий перекус з тією ж калорійністю.

Після їх вживання в тебе буде відчуття ситості і не захочеться «зриватися» та їсти все, що бачиш.

Авокадо, чорні боби, шпинат, лосось, яйця, насіння коноплі, сочевиця, пісна яловичина, тофу, молоко.

Також слід додати до свого раціону продукти з високим вмістом клітковини.

Якщо ти збільшиш м’язову масу, то зможеш прискорити основний обмін речовин, що, в свою чергу, дозволить організму спалювати більше калорій протягом дня.

Для цього потрібно піднімати вагу, використовуючи тренажерне обладнання або робити віджимання і присідання, біг та інші вправи.

