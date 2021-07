Можна зняти маски? Що насправді дозволено вакцинованим

Чи можна вакцинованим ходити без маски.

Вакцинувалися від коронавірусу — можете забути про пандемію, карантин, маски, соціальну дистанцію та гігієнічні заходи.

Такі міфи нині ширяться мережею, а чимало людей на них ведуться, наражаючи себе та інших на смертельну небезпеку.

Але що насправді можуть собі дозволити повністю вакциновані від COVID-19?

Станом на 15 липня в Україні хоча б одну дозу антиковідної вакцини отримали майже два з половиною мільйони громадян.

Темпи імунізації зростають, але у перерахунку на загальну кількість населення частковий захист від коронавірусу отримали наразі майже дев’ять відсотків українців і лише 3% вакциновані повністю.

Проте люди вже поводяться так, ніби із ввезенням в Україну антиковідних вакцин вірус зник повністю.

Відвідують масштабні музичні фестивалі та нічні клуби без масок та планують закордонні відпустки.

Один із найпопулярніших міфів — вакцинованим від COVID-19 не потрібно носити маски.

Це нібито навіть дозволено Центром з контролю та профілактики захворювань США.

Насправді це груба маніпуляція.

Федеральна агенція МОЗ США при тому, що повний курс вакцинації отримали майже 50% дорослих американців, дозволяє не носити маски лише на свіжому повітрі або у приміщенні за умови, що всі присутні двократно щеплені і з моменту імунізації пройшло мінімум 2 тижні.

У громадських місцях, транспорті та закритих приміщеннях із людьми з невідомим COVID-статусом маски та соціальна дистанція залишаються обов’язковими.

За словами лікаря-реаніматолога, доктора медичних наук Сергія Дубцова, навіть вакциновані люди мають застосовувати засоби індивідуального захисту.

“Ковідні експерименти” з великим скупченням людей без масок та дотримання дистанції свого часу проводили у Великобританії, Іспанії та Нідерландах.

Спочатку отримали обнадійливі результати: коронавірусом інфікувалося небагато людей.

Важливо, що на такі заходи пускали лише за наявності негативного тесту на COVID-19.

І до появи нового небезпечного штаму “Дельта”.

Нині ж Іспанія та Нідерланди знову закриті для туристів через стрімке зростання кількості заражень.

Подробиці дивіться у відео.

Фото: Pexels

