Можна зняти маски? Що насправді дозволено вакцинованим

Чи можна вакцинованим ходити без маски.

Вакцинувалися від коронавірусу — можете забути про пандемію, карантин, маски, соціальну дистанцію та гігієнічні заходи.

Такі міфи нині ширяться мережею, а чимало людей на них ведуться, наражаючи себе та інших на смертельну небезпеку.

Але що насправді можуть собі дозволити повністю вакциновані від COVID-19?

Скільки українців вакцинувалися

Станом на 15 липня в Україні хоча б одну дозу антиковідної вакцини отримали майже два з половиною мільйони громадян.

Темпи імунізації зростають, але у перерахунку на загальну кількість населення частковий захист від коронавірусу отримали наразі майже дев’ять відсотків українців і лише 3% вакциновані повністю.

Проте люди вже поводяться так, ніби із ввезенням в Україну антиковідних вакцин вірус зник повністю.

Відвідують масштабні музичні фестивалі та нічні клуби без масок та планують закордонні відпустки.

Міфи про вакцинованих

Один із найпопулярніших міфів — вакцинованим від COVID-19 не потрібно носити маски.

Це нібито навіть дозволено Центром з контролю та профілактики захворювань США.

Насправді це груба маніпуляція.

Федеральна агенція МОЗ США при тому, що повний курс вакцинації отримали майже 50% дорослих американців, дозволяє не носити маски лише на свіжому повітрі або у приміщенні за умови, що всі присутні двократно щеплені і з моменту імунізації пройшло мінімум 2 тижні.

У громадських місцях, транспорті та закритих приміщеннях із людьми з невідомим COVID-статусом маски та соціальна дистанція залишаються обов’язковими.

За словами лікаря-реаніматолога, доктора медичних наук Сергія Дубцова, навіть вакциновані люди мають застосовувати засоби індивідуального захисту.

Мають бути маски в умовах щільного скупчення людей. Тобто ті самі концерти, театри, кінотеатри. Тут, звичайно, маски слід використовувати на відміну від парків або свіжого повітря, де дійсно можливе послаблення режиму, коли ми можемо дотримуватися фізичної дистанції.

“Ковідні експерименти” з великим скупченням людей без масок та дотримання дистанції свого часу проводили у Великобританії, Іспанії та Нідерландах.

Спочатку отримали обнадійливі результати: коронавірусом інфікувалося небагато людей.

Важливо, що на такі заходи пускали лише за наявності негативного тесту на COVID-19.

І до появи нового небезпечного штаму “Дельта”.

Нині ж Іспанія та Нідерланди знову закриті для туристів через стрімке зростання кількості заражень.

Подробиці дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові штами коронавірусу.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.