Фільми з осіннім настроєм – що варто подивитись восени.

Зовсім скоро довгі вечори й холодна погода дадуть про себе знати.

Щоб не впасти в меланхолію, готуйте свій какао або чай, плед та приготуйтесь подивитись якийсь фільм з нашої підбірки.

Ці п’ять фільмів просто must have для перегляду, коли в руках чашка гарячого напою, а за вікном – падає жовте листя.

Фільми з осіннім настроєм

Мачуха

У житті десятирічної Анни й шестирічного Бена з’явилася Ізабель (її грає Джулія Робертс), кохана жінка їх розведеного батька.

Вона робить все можливе, щоб завоювати любов чужих дітей.

Але Джекі, їх рідна мати, використовує весь свій авторитет і вплив, щоб цього не допустити.

“Мачуха” – фільм для випадків, коли хочеться подивитися щось добре і світле, але і зворушливе та сумне водночас.

А осінь і музика прекрасно доповнюють атмосферу сюжету.

Солодкий листопад

“Солодкий листопад” – чудовий романтичний фільм, який вчить радіти кожній, навіть найзвичайнішій, миті життя.

Важко уявити добірку фільмів про осінь без цієї романтичної мелодрами з дуетом Шарліз Терон та Кіану Рівза.

Нельсон Мосс – типовий трудоголік, який присвятив своє життя кар’єрі рекламного агента.

Але одного разу він зустрічає Сару – жінку, не схожу ні на кого у світі.

Вона просить його бути її хлопцем протягом одного місяця, а натомість Сара обіцяє змінити його життя повністю.

Будинок біля озера

І знову в нашій добірці не обійшлось без Кіану Рівза.

Разом з ним зворушливу історію кохання розповідатимуть Сандра Баллок, будинок на березі красивого озера і трошки чудес.

Сюжет такий: доктор Кейт Форестер покидає свій незвичайний будинок біля озера і переїжджає.

Йдучи, Кейт залишає в поштовій скриньці лист, який повинен отримати новий мешканець будинку.

У будинок вселяється талановитий архітектор Алекс Уайлер. Він пише лист у відповідь Кейт.

Але з листів одне одного вони з’ясовують, що живуть в абсолютно різний час.

Жовтневе небо

Прекрасний фільм, що розповідає про нелегке життя в шахтарському містечку, стане хорошою емоційним струсом для тих, хто впадає восени в меланхолію.

“Жовтневе небо” зняте за реальною історією Хомера Хікема, колишнього інженера NASA, який навчав перших японських космонавтів.

Після запуску радянського супутника головний герой настільки закохався в космос, що поставив перед собою завдання – побудувати власну ракету і запустити її в космос.

У цьому йому починають допомагати троє друзів і шкільна вчителька.

Однак батько Хомера, шахтар-роботяга, бачить сина тільки в ролі продовжувача своєї нелегкої справи. А тому категорично проти прагнень своєї дитини.

Одного разу

Це не фільм, а просто чудо, зняте за дуже скромний бюджет.

“Одного разу” – ірландська музична мелодрама, нагороджена “Оскаром” за кращу пісню, а потім тріумфально адаптована на Бродвеї.

Він – вуличний музикант, і йому не дістає впевненості в собі, щоб виконувати свої власні пісні.

Вона – молода мати, що намагається знайти своє місце в чужому й новому для неї місті.

Без неї він продовжував би співати на вулиці, не помічений ніким, без нього вона не виконала б мрію.

Ця картина дарує надію на краще, на те, що якщо в якийсь момент ти раптом втратиш віру в майбутнє, обов’язково знайдеться людина, яка допоможе тобі зрушити з мертвої точки.

Ми також писали про кращі фільми з Томом Крузом у головній ролі.

Фото: Imdb