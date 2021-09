Сучасне кіно та класика. Українські фільми, які варто подивитись

Щорічно у другу суботу вересня ми відзначаємо День українського кіно — професійне свято кінематографії та людей, які розвивають індустрії українського кіновиробництва.

Кожного року український кінематограф поповнюється новими фільмами вітчизняного виробництва, які привертають увагу не тільки українського глядача, але й отримують визнання міжнародними нагородами.

З нагоди свята, Ранок у Великому Місті, зібрав добірку сучасного й вже перевіреного роками українського кіно, яке варто подивитись кожному.

Рік випуску: 1965

Якщо й починати знайомитись з українськими кіношедеврами, то фільм “Тіні забутих предків” посідає одне з перших місць.

Сюжет

Українська інтерпритація Ромео та Джульєтти принесла славу не тільки автору режисеру Сергію Параджанову. Цей фільм й досі переглядають у світових кіновузах.

Цей фільм надихає природою Карпат у поєднанні з гуцульським колоритом.

Історія Івана та Марічки розповідає про зародження чистого й світлого почуття. Однак, на долю закоханих випало чимало випробовувань.

Фільм освіжить у пам’яті один з найкращих творів Михайла Коцюбинського.

Рік випуску: 2013

Український історичний драматичний фільм режисера Олеся Саніна у 2013 році зачепив українського глядача.

Сюжет

В основу сюжету лягла розповідь про мандри Радянською Україною американського хлопчика та сліпого кобзаря Івана Кочерги.

Маленький хлопчик втрачає батька і йому доводиться рятуватися втечею від поліції. Музикант приймає хлопчика як поводиря і намагається вберегти його від тих жахливих речей, які відбуваються навколо них.Додому

Сильний емоційний фільм, який не залишить байдужим.

Рік випуску: 2019

Війна не щадить нікого…

Сюжет

Кримськотатарська родина втратила старшого сина. Батько прагне поховати сина на Батьківщині згідно з традиціями. Для цього йому потрібно поїхати до Києва. З собою він бере молодшого сина.

Подорож, під час якої вони дотримуватимуться жалоби, буде нелегким випробовуванням для чоловіків.

Якщо не встигли його подивитись його у прокаті — саме час надолужити.

Рік випуску: 2019

Українська трагікомедія режисера Антоніо Лукіча. Цей фільм приніс йому нагороди кінофестивалів у Карлових Варах та Одесі.

Сюжет

Молодий звукорежисер Вадим, який довгий час зазнає невдач, як на роботі, так і в особистому житті, отримує спеціальне замовлення. Його пропонують записати записати голоси карпатських тварин.

Все ніби просто, але з ним у подорож вирушає мама.

Які пригоди їм траплялись — дивіться у фільмі.

Рік випуску: 2019

Стрічка розповідає про життя і загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника — Василя Стуса. У 2018 році навколо фільму розгорнувся скандал під час судового процесу.

Сюжет

Фільм знайомить глядача зі молодим та амбітним поет-патріот, який в метро знайомиться з дівчиною. Вони йдуть на літературний вечір пам’яті Василя Симоненка. Зібрання зриває міліція.

Василь Стус, разом з своїми товаришами-однодумцями, кидає виклик тоталітарній системі.

Але влада взяла Стуса під приціл і засуджує його та відсилає до табору. Однак, поет й звідти вів свою боротьбу.

В День українського кінематографу радимо подивитись фільм з добірки й надихнутись творчістю.

