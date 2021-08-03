Спалахи по всьому світу. Як “Дельта” зводить боротьбу з коронавірусом нанівець?

Як штам “Дельта” шириться світом.
Новий мутант “дельта” здатний звести нанівець усі здобутки в боротьбі з коронавірусом.
Про це попереджають у ВООЗ.
Цей штам виявили вже у понад 130 державах світу, зокрема в Україні.
І не дивно, адже “Дельта” поширюється так само швидко, як “вітрянка”, зазначають у Центрі з контролю й профілактики захворювань США.
Один хворий на “Дельту” може заразити вісім-дев’ять людей за період, поки він не ізольований або не госпіталізований.
Для порівняння, інфікований оригіналом із китайського Уханю у середньому здатний передати вірус двом-трьом людям.
Єдиний спосіб вберегтися – вакцинація.
Водночас від зараження “Дельтою”, як й іншими штамами на сто відсотків не застраховані навіть вакциновані від коронавірусу.
Але за даними американських науковців, люди, які пройшли повний курс імунізації, на 90% захищені від важкого перебігу COVID-19 та смерті.Також по темі: Наберуть добровольців. В Україні будуть тестувати ізраїльську вакцину від коронавірусу В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні Були на межі банкрутства. Коронавірус врятував компанію Sinovac Biotech?
Та окрім вакцинації від коронавірусу, у жодному разі не можна нехтувати носінням масок, дотриманням соціальної дистанції та санітарно-гігієнічних норм.
Де у світі вже зафіксували потужні спалахи нового штаму?
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому наша цивілізація може зникнути до 2040 року.
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