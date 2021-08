Спалахи по всьому світу. Як “Дельта” зводить боротьбу з коронавірусом нанівець?

Як штам “Дельта” шириться світом.

Новий мутант “дельта” здатний звести нанівець усі здобутки в боротьбі з коронавірусом.

Про це попереджають у ВООЗ.

Цей штам виявили вже у понад 130 державах світу, зокрема в Україні.

І не дивно, адже “Дельта” поширюється так само швидко, як “вітрянка”, зазначають у Центрі з контролю й профілактики захворювань США.

Один хворий на “Дельту” може заразити вісім-дев’ять людей за період, поки він не ізольований або не госпіталізований.

Для порівняння, інфікований оригіналом із китайського Уханю у середньому здатний передати вірус двом-трьом людям.

Єдиний спосіб вберегтися – вакцинація.

Водночас від зараження “Дельтою”, як й іншими штамами на сто відсотків не застраховані навіть вакциновані від коронавірусу.

Але за даними американських науковців, люди, які пройшли повний курс імунізації, на 90% захищені від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

Та окрім вакцинації від коронавірусу, у жодному разі не можна нехтувати носінням масок, дотриманням соціальної дистанції та санітарно-гігієнічних норм.

Де у світі вже зафіксували потужні спалахи нового штаму?

Фото: Unsplash

