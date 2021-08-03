Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 03.08.2021 12:00
03.08.2021 12:00
Поділитися

Спалахи по всьому світу. Як “Дельта” зводить боротьбу з коронавірусом нанівець?


Як штам “Дельта” шириться світом.

Новий мутант “дельта” здатний звести нанівець усі здобутки в боротьбі з коронавірусом.

Про це попереджають у ВООЗ.

Цей штам виявили вже у понад 130 державах світу, зокрема в Україні.

І не дивно, адже “Дельта” поширюється так само швидко, як “вітрянка”, зазначають у Центрі з контролю й профілактики захворювань США.

Один хворий на “Дельту” може заразити вісім-дев’ять людей за період, поки він не ізольований або не госпіталізований.

Для порівняння, інфікований оригіналом із китайського Уханю у середньому здатний передати вірус двом-трьом людям.

Єдиний спосіб вберегтися – вакцинація.

Водночас від зараження “Дельтою”, як й іншими штамами на сто відсотків не застраховані навіть вакциновані від коронавірусу.

Але за даними американських науковців, люди, які пройшли повний курс імунізації, на 90% захищені від важкого перебігу COVID-19 та смерті.

Також по темі: Наберуть добровольців. В Україні будуть тестувати ізраїльську вакцину від коронавірусу В Естонії ходять без масок? Емігрант про ситуацію з коронавірусом у країні Були на межі банкрутства. Коронавірус врятував компанію Sinovac Biotech?

Та окрім вакцинації від коронавірусу, у жодному разі не можна нехтувати носінням масок, дотриманням соціальної дистанції та санітарно-гігієнічних норм.

Де у світі вже зафіксували потужні спалахи нового штаму?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому наша цивілізація може зникнути до 2040 року.

Фото: Unsplash 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: коронавірус, пандемія
03.08.2021 12:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send