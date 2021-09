Клітини-приманки і наномаска. Які унікальні технології проти коронавірусу вже тестують у світі

Вчені вигадали нанотехнології у боротьбі з коронавірусом.

Ще недавно навіть одна вакцина від коронавірусу вважалась чимось фантастичним і недосяжним.

Парадоксально, але якби не пандемія коронавірусу, сучасна наука не розвивалася б так стрімко як нині.

І, хоча єдиним найефективнішим способом боротьби із SARS-CoV-2 все ще залишається саме вакцинація, — наука не стоїть на місці.

Тепер маємо декілька безпечних та ефективних препаратів.

І науковці не збираються на цьому зупинятися.

Американські вчені з Каліфорнійського університету вигадали, як обдурити COVID-19.

Вони пропонують підсунути вірусу фейкові рецептори клітин, які імітують людські, і були створені завдяки біоінженерії.

Як це працює?

Так звані “рецептори-приманки” вводять в організм людини за допомогою інʼєкції або через ніс у вигляді крапель чи спрею — залежно від стадії захворювання.

Науковці сподіваються, що у майбутньому технологія допоможе ефективно боротися не тільки з “оригінальним” коронавірусом, який вперше виявили в Ухані, а й з його новими штамами.

Група науковців з Японії та США навчили штучний інтелект передбачати важкість перебігу COVID-19 ще до розвитку захворювання.

Завдяки мережі під назвою pix2surv можна навіть вирахувати час, коли саме у конкретного пацієнта зростає ймовірність потрапити до відділення інтенсивної терапії.

Прогноз мережа видає на основі аналізу зображення комп’ютерної томографії грудної клітини пацієнта.

Вчені вважають, що цей метод ефективніше визначає швидкість прогресування коронавірусу, ніж лабораторні тести, які виконують аналогічну функцію.

Як передбачити важкість перебігу COVID-19 ще до розвитку захворювання?

Детальніше про унікальні новітні технології у боротьбі з коронавірусом дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерти спростували головні коронаміфи.

Фото: Pexels,Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.