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ICTV Ранок 25.08.2021 14:15
25.08.2021 14:15
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Кожен новий штам буде небезпечніший за попередні? Чого варто чекати від коронавірусу

Кожен новий штам буде небезпечніший за попередні? Чого варто чекати від коронавірусу

Дельта, гамма, лямбда, йота, епсилон… Кількість нових штамів коронавірусу, що представляють інтерес або занепокоєння, може досягти такої кількості, що у грецькому алфавіті забракне літер!

Тоді нові варіанти COVID-19 носитимуть назви сузір’їв, — зазначають у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Утім, проблема зовсім не у назвах.

Науковці занепокоєні ймовірністю появи у майбутньому такого штаму коронавірусу, який буде не лише заразнішим та небезпечнішим за попередні, але й стійким до нині існуючих антиковідних вакцин. Тобто, фактично непереможним.

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То чи справді з кожним новим штамом коронавірус ставатиме дедалі смертоноснішим?

Чи можливо запобігти новим мутаціям? І головне  — як? 

Як працюють мутації COVID-19?

Не тільки SARSr-CoV-2, а й будь-які віруси, — мутують та змінюються.

Це природній нормальний процес, якщо тільки він не виходить з-під контролю.

Група вчених з Австрії, Іспанії та Швейцарії презентували у науковому журналі Scientific Reports модель ймовірної появи нового варіанту коронавірусу, який буде стійким до антиковідних вакцин.

Коли це може статися — залежить від темпів вакцинації, захворюваності, нових мутацій, ефективності карантинних обмежень.

Насамперед, розберемося, коли ж збільшується ймовірність появи стійкого до вакцин штаму коронавірусу.

Австрійські науковці стверджують — SARSr-CoV-2 “міцнішає” спочатку за рахунок появи заразніших за “оригінал” варіантів, як-от “Дельта”.

Один хворий на цей штам може передати вірус у середньому шістьом людям, тоді, як інфіковані оригінальним “уханським” коронавірусом здатні заразити лише одну-дві людини.

Далі все просто — чим більше інфікованих, тим більша швидкість розмноження вірусу, а отже — мутацій.

Враховується також як швидко вірус мутує всередині конкретного пацієнта. Український генетик Федір Кондрашов зазначає — якщо швидкість мутування нескінченно мала, резистентність — тобто, супротив до вакцин — не виникає.

Якщо ж швидкість мутацій висока — як, наприклад, при ВІЛ резистентність “практично неминуча”.

Від появи непереможного штаму врятує вакцинація?

Щодо коронавірусу, вже відомі випадки, коли одна людина може підчепити одразу два варіанти SARSr-CoV-2.

Чи збільшується від цього ризик появи штаму стійкого до вакцин, наразі невідомо.

Утім, одне не підлягає сумніву і на чому наголошують як міжнародні, так і українські експерти:

Саме невакциновані є сприятливим середовищем для розвитку мутацій.

Чому так? Американські вчені з Університету Юти пояснюють — люди, які переносять COVID-19 легко, виділяють невелику кількість вірусу, тому й заражають менше людей!

А саме вакцинація гарантує більш-менш легкий перебіг хвороби.

На відміну від щеплених, невакциновані значно частіше мають тяжкий перебіг COVID-19, бо їхній організм — як чашка Петрі, сприяє хаотичному розмноженню вірусу.

Мікробіолог, кандидат біологічних наук Олена Лівінська каже:

Важкі хвороби не роблять нашу імунну систему сильнішою, вони її ослаблюють. Тому саме вакцинація — той інструмент, який дозволяє нам так би мовити потренуватися в залі, а не пробігти 60 кілометрів без підготовки.

Чим же небезпечний стійкий до вакцин штам коронавірусу?

І чому SARSr-CoV-2 не вигідно ставати смертоноснішним?

Про це дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно відкривати школи на тлі Дельти.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, коронавірус
25.08.2021 14:15



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