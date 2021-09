Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників

24-річна Кайлі Дженнер публікувала відеоролик з бекстейджу зйомки реклами власного бренду купальників Kylie Swim.

Знаменитість поділилась ним у своєму Інстаграм.

На відео можна побачити, що телезірка сама виступила у ролі моделі.

Кайлі позує перед фотографом у купальнику відтінку Lava Orange.

Допис за день встиг зібрати більше 9,5 мільйонів вподобань.

До речі, підписники у коментарях гадають, що зйомки проводили ще до оголошення другої вагітності, адже округлого живота ще зовсім не видно.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Фото: kyliejenner

