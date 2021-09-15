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ICTV Ранок 15.09.2021 20:20
15.09.2021 20:20
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Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників

Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників

24-річна Кайлі Дженнер публікувала відеоролик з бекстейджу зйомки реклами власного бренду купальників Kylie Swim.

Знаменитість поділилась ним у своєму Інстаграм.

На відео можна побачити, що телезірка сама виступила у ролі моделі.

Кайлі позує перед фотографом у купальнику відтінку Lava Orange.

Допис за день встиг зібрати більше 9,5 мільйонів вподобань.

Також по темі: Пікантні фото у купальнику: як Кайлі Дженнер рекламує новий бренд "Через нехочу". 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер Не тільки пишні форми. Кайлі Дженнер похизувалася своїм врожаєм помідорів

До речі, підписники у коментарях гадають, що зйомки проводили ще до оголошення другої вагітності, адже округлого живота ще зовсім не видно.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: топ зірок, які скоро стануть мамами.

Фото: kyliejenner

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Теги: інстаграм зірок, Кайлі Дженнер, шоу-бізнес
15.09.2021 20:20



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