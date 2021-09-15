Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників

24-річна Кайлі Дженнер публікувала відеоролик з бекстейджу зйомки реклами власного бренду купальників Kylie Swim.
Знаменитість поділилась ним у своєму Інстаграм.
На відео можна побачити, що телезірка сама виступила у ролі моделі.
Кайлі позує перед фотографом у купальнику відтінку Lava Orange.
Допис за день встиг зібрати більше 9,5 мільйонів вподобань.Також по темі: Пікантні фото у купальнику: як Кайлі Дженнер рекламує новий бренд "Через нехочу". 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер Не тільки пишні форми. Кайлі Дженнер похизувалася своїм врожаєм помідорів
До речі, підписники у коментарях гадають, що зйомки проводили ще до оголошення другої вагітності, адже округлого живота ще зовсім не видно.
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Фото: kyliejenner