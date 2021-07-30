Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 30.07.2021 15:20
30.07.2021 15:20
Поділитися

Не тільки пишні форми. Кайлі Дженнер похизувалася своїм врожаєм помідорів


Одна з наймолодших мільярдерок світу, 23-річна світська левиця Кайлі Дженнер знову здивувала прихильників.

Цього разу не черговим відвертим фото чи відео, на якому хизується своїми пишними формами.

Так напередодні Дженнер показала свій врожай помідорів…

помідори фото

Зірка почала захоплюватися садівництвом-городництвом минулого року, у розпал пандемії.

В одному з інтерв’ю Дженнер прокоментувала:

Карантин змушує робити мене такі речі, якими в нормальному житті я б нізащо не зайнялася.

Еге ж, хіба можна тільки на сонечку грітися?

Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Кайлі Дженнер похизувалася апетитними формами в Інстаграм Фатальна пристрасть і не тільки. ТОП-7 фільмів із гарячою Джей Ло

Більше новин про життя зірок дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо раніше ми показували гарячі фото Кайлі Дженнер у міні-бікіні.

Головне фото: kyliejenner

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, город, Кайлі Дженнер
30.07.2021 15:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send