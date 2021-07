Не тільки пишні форми. Кайлі Дженнер похизувалася своїм врожаєм помідорів

Одна з наймолодших мільярдерок світу, 23-річна світська левиця Кайлі Дженнер знову здивувала прихильників.

Цього разу не черговим відвертим фото чи відео, на якому хизується своїми пишними формами.

Так напередодні Дженнер показала свій врожай помідорів…

Зірка почала захоплюватися садівництвом-городництвом минулого року, у розпал пандемії.

В одному з інтерв’ю Дженнер прокоментувала:

Еге ж, хіба можна тільки на сонечку грітися?

Більше новин про життя зірок дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Головне фото: kyliejenner

Фото: Unsplash

