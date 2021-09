“Через нехочу”. 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер поділилася секретами краси та доглянутості.

Кайлі Дженнер – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності.

У свої 24 вона знімається для найпрестижніших глянцевих журналів, має власну лінію одягу та 265 мільйонів підписників в Інстаграм.

А минулого року журнал Forbes назвав її наймолодшим мільйонером світу.

Кайлі Дженнер поділилася секретами, які дозволяють їй завжди виглядати на всі сто і навіть краще.

Ранок Кайлі Дженнер починається не з кави, а з умивання і нанесення зволожувального крему.

А тим, у кого і так жирна шкіра, зірка радить замінити крем для обличчя на чоловічий бальзам після гоління.

Навіть якщо Кайлі просто валиться з ніг від втоми після важкого дня, вона ніколи не ляже спати, не очистивши обличчя.

Дівчина наголосила також, що різні забруднення, яким ваша шкіра піддається протягом дня, можуть все ще залишатися на її поверхні.

Тож не радить спати в одному ліжку з цими бактеріями.

Кайлі ненавидить кардіо-тренування і просто обожнює фаст-фуд. Але змушує себе вести спортивний спосіб життя «через нехочу».

Тож якщо хочеш мати ідеальну фігуру, доведеться долати свої маленькі слабкості та займатися фітнесом, навіть коли ліньки.

Або ж їсти бургери та задовольнятися тією фігурою, яка в тебе є.

Де б Кайлі не була, вона завжди носить у сумочці бальзам для губ.

Кайлі Дженнер ніколи не виходить на вулицю, не намастившись сонцезахисним кремом. Навіть якщо там похмура погода.

Причому, крем вона наносить не лише на обличчя та шию, але й на руки.

Зірка стверджує:

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Дженніфер Лопес.

Фото: kyliejenner

