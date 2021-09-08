“Через нехочу”. 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер поділилася секретами краси та доглянутості.

Кайлі Дженнер – одна з найбільш затребуваних моделей сучасності.

У свої 24 вона знімається для найпрестижніших глянцевих журналів, має власну лінію одягу та 265 мільйонів підписників в Інстаграм.

А минулого року журнал Forbes назвав її наймолодшим мільйонером світу.

Кайлі Дженнер поділилася секретами, які дозволяють їй завжди виглядати на всі сто і навіть краще.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 12 Авг 2019 в 10:14 PDT

Секрети краси Кайлі Дженнер

Інтенсивне зволоження шкіри

Ранок Кайлі Дженнер починається не з кави, а з умивання і нанесення зволожувального крему.

А тим, у кого і так жирна шкіра, зірка радить замінити крем для обличчя на чоловічий бальзам після гоління.

Обов’язково знімати макіяж перед сном

Навіть якщо Кайлі просто валиться з ніг від втоми після важкого дня, вона ніколи не ляже спати, не очистивши обличчя.

Незалежно від того, наскільки ви втомилися, або того, чи носите макіяж, ви повинні очистити ваше обличчя належним чином, перш ніж лягти спати, – говорить Дженнер.

Дівчина наголосила також, що різні забруднення, яким ваша шкіра піддається протягом дня, можуть все ще залишатися на її поверхні.

Тож не радить спати в одному ліжку з цими бактеріями.

Кардіо-тренування «через неможу»



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 3 Авг 2019 в 11:04 PDT

Кайлі ненавидить кардіо-тренування і просто обожнює фаст-фуд. Але змушує себе вести спортивний спосіб життя «через нехочу».

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Тож якщо хочеш мати ідеальну фігуру, доведеться долати свої маленькі слабкості та займатися фітнесом, навіть коли ліньки.

Або ж їсти бургери та задовольнятися тією фігурою, яка в тебе є.

Завжди зволожені губи

Де б Кайлі не була, вона завжди носить у сумочці бальзам для губ.

У літаку я або на знімальному майданчику, мої губи завжди повинні бути зволожені, – пояснює Дженнер.

Сонцезахисний крем



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie(@kyliejenner) 18 Июл 2019 в 6:55 PDT

Кайлі Дженнер ніколи не виходить на вулицю, не намастившись сонцезахисним кремом. Навіть якщо там похмура погода.

Причому, крем вона наносить не лише на обличчя та шию, але й на руки.

Зірка стверджує:

Важливо захистити вашу шкіру від будь-якої шкоди. Одним із головних ворогів шкіри є сонячне світло, яке легко робить її грубою та сухою.

Нагадаємо, раніше ми публікували секрети краси Дженніфер Лопес.

Фото: kyliejenner

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