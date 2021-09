Не кар’єрою єдиною. ТОП зірок, які скоро стануть мамою

Іноземні зірки, які чекають на поповнення.

Вагітність — дуже особливий та трепетний час у житті кожної жінки.

Хтось хоче кричати про своє щастя на весь світ, а хтось — залишає його тільки для себе.

Проте друга привілегія точно не під силу тим, у кого все життя проходить під прицілом камер — зіркам шоу-бізнесу.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про відомих жінок при надії.

24-річна мільядрдерка та саупермодель Кайлі Дженнер підтвердила чутки про те, що очікує на другу дитину.

У Instagram зірка поділилася зворушливим відео про свою вагітність.

А позначила під ним не кого-небудь, а того ж Тревіса Скотта, з яким виховує спільну донечку Стормі.

Нещодавно зіркова пара відновила стосунки після 2-річної паузи.

Вперше відома plus-size модель Ешлі Гремм стала мамою у січні минулого року.

А вже в липні 2021 знову опублікувала фото свого животика.

Американська акторка Дженніфер Лоуренс теж на днях оголосила, що стане мамою.

Первістка 31-річна володарка “Оскару” очікує разом із чоловіком Куком Мароні.

Зіркова пара одружилась у 2019 році.

До того акторка неодноразово зізнавалася, що мріє про дітей.

Про те, що онучка королеви Великобританії Єлизавети II, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло Моцці чекають первістка, стало відомо 19 травня.

Вперше вагітну Беатріс побачили в липні, коли вона з коханим відвідала Вімблдонський турнір.

Кажуть, що дитина Беатріс має з’явитися на світ восени, і стане 12-им внуком або вонучкою королеви Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні книги для майбутніх матусь.

Фото: ashleygraham, IMDb, kyliejenner

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.