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Video: Пікантні фото у купальнику: як Кайлі Дженнер рекламує новий бренд

Кайлі Дженнер поділилась у своєму Instagram новими гарячими фото. Одна з наймолодших мільярдерок світу, якій нещодавно виповнилося лише 24- роки, запускає свій бренд одягу. На світлинах Кайлі позує у одному з купальників свого дизайну. Коли з'явиться у продажі одяг, невідомо. Бренд купальників називається "Kylie Swim by Kylie Jenner". Фото зібрало більше 450 000 вподобань, а підписники в коментарях під фото захоплюються фігурою Кайлі та вже питають про дату відкриття магазину. На сторінці бренду за тиждень зібралось 619 тисяч підписників, які слідкують за оновленнями. [read_more_news] Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Мадонна святкувала день народження. Фото: kyliejenner

Пікантні фото у купальнику: як Кайлі Дженнер рекламує новий бренд
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Кайлі Дженнер поділилась у своєму Instagram новими гарячими фото.

Одна з наймолодших мільярдерок світу, якій нещодавно виповнилося лише 24- роки, запускає свій бренд одягу.

На світлинах Кайлі позує у одному з купальників свого дизайну.

Коли з’явиться у продажі одяг, невідомо. Бренд купальників називається “Kylie Swim by Kylie Jenner“.

Фото зібрало більше 450 000 вподобань, а підписники в коментарях під фото захоплюються фігурою Кайлі та вже питають про дату відкриття магазину.

На сторінці бренду за тиждень зібралось 619 тисяч підписників, які слідкують за оновленнями.

Також по темі: "Маленька Кім". Кардашян показала себе 20-річну Казкові 24. Кайлі Дженнер показала фото з дня народження Краса у простоті: секрети ефектного вигляду Кендалл Дженнер

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Мадонна святкувала день народження.

Фото: kyliejenner

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ICTV / Ранок / Пікантні фото у купальнику: як Кайлі Дженнер рекламує новий бренд / 25.08.2021 18:07
25.08.2021 18:07

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