Пікантні фото у купальнику: як Кайлі Дженнер рекламує новий бренд

Кайлі Дженнер поділилась у своєму Instagram новими гарячими фото.

Одна з наймолодших мільярдерок світу, якій нещодавно виповнилося лише 24- роки, запускає свій бренд одягу.

На світлинах Кайлі позує у одному з купальників свого дизайну.

Коли з’явиться у продажі одяг, невідомо. Бренд купальників називається “Kylie Swim by Kylie Jenner“.

Фото зібрало більше 450 000 вподобань, а підписники в коментарях під фото захоплюються фігурою Кайлі та вже питають про дату відкриття магазину.

На сторінці бренду за тиждень зібралось 619 тисяч підписників, які слідкують за оновленнями.

Фото: kyliejenner

