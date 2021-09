“Перед стрибком в осінь” Деми Мур у бікіні показала, як прощається з літом

Американська актриса Демі Мур поділилася новим ефектним фото з відпочинку.

Зірка поділилась знімком в своєму Instagram.

Демі Мур на світлині перебуває в стрибку над білим диваном, на борту яхти.

Модель позує в смугастому бікіні і круглих сонцезахисних окулярах, з розпущеним волоссям, що розвівається на вітру.

В коментарях під публікацією підписники пишуть компліменти.

Допис за один день встиг зібрати 165 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: demimoore

