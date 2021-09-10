“Перед стрибком в осінь” Деми Мур у бікіні показала, як прощається з літом

Американська актриса Демі Мур поділилася новим ефектним фото з відпочинку.
Зірка поділилась знімком в своєму Instagram.
Демі Мур на світлині перебуває в стрибку над білим диваном, на борту яхти.
Модель позує в смугастому бікіні і круглих сонцезахисних окулярах, з розпущеним волоссям, що розвівається на вітру.
Останній стрибок від радості перед стрибком в осінь, — прокоментувала Мур.
В коментарях під публікацією підписники пишуть компліменти.
Допис за один день встиг зібрати 165 тисяч вподобань.Також по темі: Спеціальна дієта, п’явки та стрип-пластика. П’ять секретів краси від Демі Мур Розкішна жінка. Демі Мур потішила фанатів знімками в купальнику Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте.
Фото: demimoore