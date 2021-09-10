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ICTV Ранок 10.09.2021 18:00
10.09.2021 18:00
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“Перед стрибком в осінь” Деми Мур у бікіні показала, як прощається з літом

“Перед стрибком в осінь” Деми Мур у бікіні показала, як прощається з літом

Американська актриса Демі Мур поділилася новим ефектним фото з відпочинку. 

Зірка поділилась знімком в своєму Instagram.

Демі Мур на світлині перебуває в стрибку над білим диваном, на борту яхти.

Модель позує в смугастому бікіні і круглих сонцезахисних окулярах, з розпущеним волоссям, що розвівається на вітру.

Останній стрибок від радості перед стрибком в осінь, — прокоментувала Мур.

В коментарях під публікацією підписники пишуть компліменти.

Допис за один день встиг зібрати 165 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте.

Фото: demimoore

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Теги: інстаграм зірок, Демі Мур, шоу-бізнес
10.09.2021 18:00



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