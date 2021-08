Спеціальна дієта, п’явки та стрип-пластика. П’ять секретів краси від Демі Мур

Секрети краси Демі Мур – як зірці вдається так стильно і молодо виглядати.

Демі Мур – голлівудська суперзірка та матір трьох дітей. А ще – колишня двох кінозірок-секс-символів, один із яких був на 15 років молодший за неї.

Зараз Демі Мур 58 років – а хто дасть?

І точно лукавить – бо сама завжди виглядає просто розкішно.

Ми пошукали в інтерв’ю п’ять секретів краси від Демі Мур – і виявилось, що вони такі ж нестандартні, як і сама акторка.

Демі Мур протягом багатьох років не зраджує своєму прекрасному темному волоссю.

Ви ніколи не побачите її на заходах із казна-чим на голові – лише елегантні ідеально рівні чи трохи підкручені пасма.

Зазвичай це тон із сяянням, коричневі тіні на очах, рум’яна на яблучках щік і нейтральна помада.

Максимум, що може дозволити собі Демі Мур з експериментів з макіяжем – так це темну помаду. І як результат – жодного фото на червоних доріжках у жахливому вигляді.

Свіжість і підтягнутість шкіри, за словами Демі Мур, їй забезпечує гірудотерапія, або лікування п’явками. Доктори користувались цим методом ще у стародавньому Єгипті, вважаючи панацеєю від усіх хвороб.

Мабуть-таки, не всіх, але старіння шкіри точно уповільнять.

Також вона використовує техніку термаж для підтяжки шкіри – процедуру, що працює на основі радіохвиль, які стимулюють вироблення колагену і володіють омолоджувальним ефектом.

Пам’ятаєте Демі Мур у бойовику “Солдат Джейн” – для стрічки акторці довелося не лише попрощатися зі своїм довгим волоссям, але набути бездоганної фізичної форми.

Відтоді регулярні тренування в залі – залізне правило акторки, до якого додались пілатес та йога.

Але й це ще не все – Демі також захоплювалася стрип-пластикою, коли готувалась до фільму “Стриптиз”.

За її словами, це ще один відмінний спосіб мати струнке і підкачане тіло.

Головний секрет один – зволоження і ще раз зволоження.

Зірка поділилась:

Вона завжди добре очищає і зволожує шкіру обличчя. Впевнена – якщо добре доглядати за особою, тоді й макіяж майже не знадобиться.

Демі Мур не сушить волосся феном і не користується плойкою.

Каже, щоб зберегти волосся здоровим, йому треба дозволяти відпочити.

І ще – якщо хочете волосся, не менш прекрасне, ніж у Демі – у жодному разі не фарбуйте його.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Кіра Найтлі.

Фото: demimoore

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.