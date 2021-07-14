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ICTV Ранок 14.07.2021 19:15
14.07.2021 19:15
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Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім


Леся Нікітюк продовжує веселити своїх прихильників. 

У своєму інстаграм-блозі зірка поділилася жартівливим відео.

Телеведуча вирішила спародіювати американську світську левицю Кім Кардашян і показала, як одягає сукню з латексу.

“Коли колишній запросив на побачення” — так Нікітюк підписала своє відео.

Ролик уже зібрав майже 700 тисяч переглядів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: lesia_nikituk

 

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леся Нікітюк, шоу-біз
14.07.2021 19:15



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