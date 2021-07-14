Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім

Леся Нікітюк продовжує веселити своїх прихильників.
У своєму інстаграм-блозі зірка поділилася жартівливим відео.
Телеведуча вирішила спародіювати американську світську левицю Кім Кардашян і показала, як одягає сукню з латексу.
“Коли колишній запросив на побачення” — так Нікітюк підписала своє відео.
Ролик уже зібрав майже 700 тисяч переглядів.
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Фото: lesia_nikituk
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14.07.2021 19:15
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