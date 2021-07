Королева латексу. Нікітюк розповіла, як іти на побачення з колишнім

Леся Нікітюк продовжує веселити своїх прихильників.

У своєму інстаграм-блозі зірка поділилася жартівливим відео.

Телеведуча вирішила спародіювати американську світську левицю Кім Кардашян і показала, як одягає сукню з латексу.

“Коли колишній запросив на побачення” — так Нікітюк підписала своє відео.

Ролик уже зібрав майже 700 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Дуа Ліпи.

Фото: lesia_nikituk

