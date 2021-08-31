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ICTV Ранок 31.08.2021 19:15
31.08.2021 19:15
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Розкішна жінка. Демі Мур потішила фанатів знімками в купальнику

Розкішна жінка. Демі Мур потішила фанатів знімками в купальнику

Американська акторка Демі Мур поділилася з фанатами знімком у купальнику.

Фото 58-річна зірка розмістила у своєму інстаграм-блозі.

Світлину актриси вподобали близько 170 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя.

Фото: demimoore

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Теги: інстаграм зірок, Демі Мур, зірки, шоу-біз
31.08.2021 19:15



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