Оце так форми. Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте

Акторка Демі Мур відвідала вечірку Венеціанського кінофестивалю в ефектному костюмі, повз який не пройшов жоден чоловік.
Знаменитість виклала фото з гала-концерту у свій Інстаграм.
Для виходу 58-річна знаменитість обрала білосніжний костюм від Mônot.
Образ зірки складається з довгої спідниці та ліфу на зав’язках.
Демі підібрала такий наряд, що вдало підкреслив її груди та струнку талію.Також по темі: Розкішна жінка. Демі Мур потішила фанатів знімками в купальнику Одразу 7 улюбленців! Демі Мур показала свій екіпаж чотирилапих Брюс Вілліс з вусами: донька показала батьків у молодості
На фото видно, що чоловікам образ був довподоби й вони не втрачали можливість сфотографуватись з Мур.
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Фото: demimoore