Оце так форми. Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте

Акторка Демі Мур відвідала вечірку Венеціанського кінофестивалю в ефектному костюмі, повз який не пройшов жоден чоловік.

Знаменитість виклала фото з гала-концерту у свій Інстаграм.

Для виходу 58-річна знаменитість обрала білосніжний костюм від Mônot.

Образ зірки складається з довгої спідниці та ліфу на зав’язках.

Демі підібрала такий наряд, що вдало підкреслив її груди та струнку талію.

На фото видно, що чоловікам образ був довподоби й вони не втрачали можливість сфотографуватись з Мур.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: demimoore

