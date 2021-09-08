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ICTV Ранок 08.09.2021 19:15
08.09.2021 19:15
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Оце так форми. Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте

Оце так форми. Демі Мур вразила чоловіків глибоким декольте

Акторка Демі Мур відвідала вечірку Венеціанського кінофестивалю в ефектному костюмі, повз який не пройшов жоден чоловік.

Знаменитість виклала фото з гала-концерту у свій Інстаграм.

Для виходу 58-річна знаменитість обрала білосніжний костюм від Mônot.

Образ зірки складається з довгої спідниці та ліфу на зав’язках.

Демі підібрала такий наряд, що вдало підкреслив її груди та струнку талію.

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На фото видно, що чоловікам образ був довподоби й вони не втрачали можливість сфотографуватись з Мур.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п’ять секретів краси Демі Мур.

Фото: demimoore

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Теги: інстаграм зірок, Демі Мур, шоу-бізнес
08.09.2021 19:15



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