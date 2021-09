Катерина Кухар про гонорари, балет та ревнощі на сцені — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“7 з 10”, — так Катерина Кухар оцінила рівень української школи балету.

Про це прима-балерина Національної опери України розповіла у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, про те, ким би стала, якщо не балериною, Катерина відповіла:

Кухар каже що її найстрашніший сон пов’язаний зі сценою.

Також з професійною діяльністю Катерина має забобони. Вона розповіла, що:

Також вона відверто розказала, що через любов до своєї країни та її менталітету, не поїхала будувати кар’єру до Європи чи Америки.

Однак, вважає, що найкраща школа балету знаходиться у Франції.

Який найбільший у житті гонорар заробила?

Яку має шкідливу звичку?

Що насправді заважає поганому танцюристу?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: ekaterinakukhar_official

