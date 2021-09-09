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ICTV Ранок 09.09.2021 11:40
09.09.2021 11:40
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Катерина Кухар про гонорари, балет та ревнощі на сцені — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

Катерина Кухар про гонорари, балет та ревнощі на сцені — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“7 з 10”, — так Катерина Кухар оцінила рівень української школи балету.

Про це прима-балерина Національної опери України розповіла у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, про те, ким би стала, якщо не балериною, Катерина відповіла:

— Флористом.

Кухар каже що її найстрашніший сон пов’язаний зі сценою.

— Коли я запізнююсь, а музика на сцені вже грає, проте я ще не одягнута.

Також з професійною діяльністю Катерина має забобони. Вона розповіла, що:

— Ніколи не повертають до гримерки, якщо в мене є спектакль.

Також вона відверто розказала, що через любов до своєї країни та її менталітету, не поїхала будувати кар’єру до Європи чи Америки.

Однак, вважає, що найкраща школа балету знаходиться у Франції.

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Який найбільший у житті гонорар заробила?

Яку має шкідливу звичку?

Що насправді заважає поганому танцюристу?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 Михайло Романчук.

Фото: ekaterinakukhar_official

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Теги: 33 за 3, балет, Олексій Кучеренко
09.09.2021 11:40



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