Катерина Кухар про гонорари, балет та ревнощі на сцені — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“7 з 10”, — так Катерина Кухар оцінила рівень української школи балету.
Про це прима-балерина Національної опери України розповіла у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко, про те, ким би стала, якщо не балериною, Катерина відповіла:
— Флористом.
Кухар каже що її найстрашніший сон пов’язаний зі сценою.
— Коли я запізнююсь, а музика на сцені вже грає, проте я ще не одягнута.
Також з професійною діяльністю Катерина має забобони. Вона розповіла, що:
— Ніколи не повертають до гримерки, якщо в мене є спектакль.
Також вона відверто розказала, що через любов до своєї країни та її менталітету, не поїхала будувати кар’єру до Європи чи Америки.
Однак, вважає, що найкраща школа балету знаходиться у Франції.Також по темі: Як Вікторія Тігіпко заробила свій перший мільйон? Ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Перша у світі чемпіонка з паракарате про стереотипи та безбар'єрність в Україні – інтерв’ю | 33 за 3 Що може змусити Євгена Сморигіна піти з Дизель Шоу – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3
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Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 Михайло Романчук.
Фото: ekaterinakukhar_official