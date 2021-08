Що може змусити Євгена Сморигіна піти з Дизель Шоу – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Контракт із Голлівудом” – тілька така причина може змусити Євгена Сморигіна піти із Дизель Шоу.

Про це гуморист сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, чому шоумена відрахували з театрально-художнього інституту, Сморигін відповів:

У підсумку актор так і не отримав вищої освіти.

За словами Сморигіна, найбільше йому подобається грати роль бабусі.

Як зізнається гуморист, попри те, що він вже 15 років мешкає в Україні, поки змінювати свій білоруський паспорт не збирається.

Що Сморигін побажав українцям з нагоди 30-річчя Незалежності?

Скільки заробляє на місяць? Чого актора навчив його перший шлюб?

Фото: Фейсбук-сторінка Євгена Сморигіна

