Що може змусити Євгена Сморигіна піти з Дизель Шоу – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“Контракт із Голлівудом” – тілька така причина може змусити Євгена Сморигіна піти із Дизель Шоу.
Про це гуморист сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, чому шоумена відрахували з театрально-художнього інституту, Сморигін відповів:
Я став грати у КВК.
У підсумку актор так і не отримав вищої освіти.
За словами Сморигіна, найбільше йому подобається грати роль бабусі.
Люблю мою бабусю, така вона хороша і різна буває.
Як зізнається гуморист, попри те, що він вже 15 років мешкає в Україні, поки змінювати свій білоруський паспорт не збирається.Також по темі: «Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – ексклюзив із прессекретарем президента | 33 за 3 Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3 Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3
Що Сморигін побажав українцям з нагоди 30-річчя Незалежності?
Скільки заробляє на місяць? Чого актора навчив його перший шлюб?
Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.
Фото: Фейсбук-сторінка Євгена Сморигіна