УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 31.08.2021 10:34
31.08.2021 10:34
Поділитися

Перша у світі чемпіонка з паракарате про стереотипи та безбар’єрність в Україні – інтерв’ю | 33 за 3

Перша у світі чемпіонка з паракарате про стереотипи та безбар’єрність в Україні – інтерв’ю | 33 за 3

“На трієчку з десяти”, — так перша у світі чемпіонка з паракарате Уляна Пчьолкіна оцінила рівень безбар’єрності в Україні.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, із яким стереотипом стикається найчастіше, Пчьолкіна відповіла:

Із думкою, що люди з інвалідністю — неспроможні.

Жінка пересувається на візку близько 16 років. За її словами, українська інфраструктура все таки трохи змінилася за ці часи:

Сьогодні я можу вільно пересуватися у громадському транспорті великим містом Києвом.

Щоправда, на думку активістки, найбільш придатною країною для життя людей з інвалідністю є Штати. Це все завдяки відповідальності за невиконання державних будівельних норм чи порушення прав людини з інвалідністю.

Також по темі: «Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – ексклюзив із прессекретарем президента | 33 за 3 Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Андрій Рева про "ЗеБардак" та проблеми пенсійної реформи: ексклюзив з екс-міністром | 33 за 3

Уляна Пчьолкіна прогнозує цього року 2 місце нашим параолімпійцям у загальному медальному заліку.

Найбільше надій на Параолімпіаді у Токіо покладаю на Андрія Демчука, Олега Науменка, — поділилась вона.

Що надає Пчьолкіній крила?

Чи стрибатиме вона з парашутом?

І наскільки дбайливо ставиться Україна до своїх параолімпійців?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав Євген Сморигін.

Фото: Фейсбук-сторінка Уляни Пчьолкінкої

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко
31.08.2021 10:34



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь