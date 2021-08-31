Перша у світі чемпіонка з паракарате про стереотипи та безбар’єрність в Україні – інтерв’ю | 33 за 3

“На трієчку з десяти”, — так перша у світі чемпіонка з паракарате Уляна Пчьолкіна оцінила рівень безбар’єрності в Україні.
Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, із яким стереотипом стикається найчастіше, Пчьолкіна відповіла:
Із думкою, що люди з інвалідністю — неспроможні.
Жінка пересувається на візку близько 16 років. За її словами, українська інфраструктура все таки трохи змінилася за ці часи:
Сьогодні я можу вільно пересуватися у громадському транспорті великим містом Києвом.
Щоправда, на думку активістки, найбільш придатною країною для життя людей з інвалідністю є Штати. Це все завдяки відповідальності за невиконання державних будівельних норм чи порушення прав людини з інвалідністю.Також по темі: «Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – ексклюзив із прессекретарем президента | 33 за 3 Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Андрій Рева про "ЗеБардак" та проблеми пенсійної реформи: ексклюзив з екс-міністром | 33 за 3
Уляна Пчьолкіна прогнозує цього року 2 місце нашим параолімпійцям у загальному медальному заліку.
Найбільше надій на Параолімпіаді у Токіо покладаю на Андрія Демчука, Олега Науменка, — поділилась вона.
Що надає Пчьолкіній крила?
Чи стрибатиме вона з парашутом?
І наскільки дбайливо ставиться Україна до своїх параолімпійців?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дав Євген Сморигін.
Фото: Фейсбук-сторінка Уляни Пчьолкінкої