Перша у світі чемпіонка з паракарате про стереотипи та безбар’єрність в Україні – інтерв’ю | 33 за 3

“На трієчку з десяти”, — так перша у світі чемпіонка з паракарате Уляна Пчьолкіна оцінила рівень безбар’єрності в Україні.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, із яким стереотипом стикається найчастіше, Пчьолкіна відповіла:

Жінка пересувається на візку близько 16 років. За її словами, українська інфраструктура все таки трохи змінилася за ці часи:

Щоправда, на думку активістки, найбільш придатною країною для життя людей з інвалідністю є Штати. Це все завдяки відповідальності за невиконання державних будівельних норм чи порушення прав людини з інвалідністю.

Уляна Пчьолкіна прогнозує цього року 2 місце нашим параолімпійцям у загальному медальному заліку.

Що надає Пчьолкіній крила?

Чи стрибатиме вона з парашутом?

І наскільки дбайливо ставиться Україна до своїх параолімпійців?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Фейсбук-сторінка Уляни Пчьолкінкої

