Плавець Михайло Романчук про секс перед змаганнями та олімпійські рекорди — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“На 3 з 5”, — так український плавець Михайло Романчук оцінив рівень українського спорту.
Про це олімпійський рекордсмен розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко, що б змінив на місці міністра молоді і спорту, Романчук відповів:
Зібрав би кращих спортсменів та тренерів, щоб запитати — чого їм не вистачає у кожному виді спорту.
За словами плавця, особисто йому бракує басейну у Хмельницькому чи Рівному.Також по темі: Що може змусити Євгена Сморигіна піти з Дизель Шоу – ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3 Перша у світі чемпіонка з паракарате про стереотипи та безбар'єрність в Україні – інтерв’ю | 33 за 3 Андрій Рева про "ЗеБардак" та проблеми пенсійної реформи: ексклюзив з екс-міністром | 33 за 3
Михайло Романчук побив олімпійський рекорд і отримав для України першу за 17 років медаль у плаванні на Олімпіаді. Каже, що до золота не дійшов через фізіологічні обставини організму.
На запитання про призові кошти, спортсмен відповів:
За бронзу отримав 50 тисяч доларів, а за срібло — 80.
Також, Романчуку видали 3-кімнатну квартиру у центрі Рівного і по 480 тисяч за кожну медаль від Міськради.
Призові кошти планує вкласти у своє майбутнє.
Своїм головним талісманом плавець вважає свою дружину — відому легкоатлетку Марину Бех-Романчук.
Скільки днів перед змаганнями спортивне подружжя утримується від сексу?
Хто у їх парі головний?
Та на який вид спорту запишуть свою дитину?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Вікторія Тігіпко.
Фото: misha_romanchuk