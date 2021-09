Плавець Михайло Романчук про секс перед змаганнями та олімпійські рекорди — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3

“На 3 з 5”, — так український плавець Михайло Романчук оцінив рівень українського спорту.

Про це олімпійський рекордсмен розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, що б змінив на місці міністра молоді і спорту, Романчук відповів:

За словами плавця, особисто йому бракує басейну у Хмельницькому чи Рівному.

Михайло Романчук побив олімпійський рекорд і отримав для України першу за 17 років медаль у плаванні на Олімпіаді. Каже, що до золота не дійшов через фізіологічні обставини організму.

На запитання про призові кошти, спортсмен відповів:

Також, Романчуку видали 3-кімнатну квартиру у центрі Рівного і по 480 тисяч за кожну медаль від Міськради.

Призові кошти планує вкласти у своє майбутнє.

Скільки днів перед змаганнями спортивне подружжя утримується від сексу?

Хто у їх парі головний?

Та на який вид спорту запишуть свою дитину?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: misha_romanchuk

