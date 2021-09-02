Українська краса за голлівудськими правилами: головні секрети Міли Йовович

Міла Йовович — секрети краси та молодості акторки.

Їй 45, але виглядає вона вдічі молодше!

Зірка Голлівуду з українським корінням Міла Йовивич підкорила серця не лише американців, а й усього світу.

І це зовсім не дивно.

Її врода та вражаючий талант не могли залишитись без уваги.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні секрети нашої землячки, які допомагають їй залишатись вічно молодою та красивою.

Секрети краси Міли Йовович

Харчування

Хочеш ти цього чи ні, але харчування впливає не лише на здоров’я, а й на красу.

Міла Йовович надає перевагу здоровій їжі протягом тижня.

Основу її меню складають фрукти та овочі, а на вихідних вона дозволяє собі розслабитись.

Проте і про виснажливі дієти Міла знає, як ніхто інший.

Для того, щоб отримати одну зі своїх ролей, акторці довелось схуднути на 30 кг після своєї вагітості. На це їй знадобилось 5 місяців.

Спорт

Модельна кар’єра Міли Йовович почалась доволі рано — в 11 років.

Тож без спорту красуня не обходилась іще з ранньої юності.

За її спиною — 10 років занять бойовими мистецтвами.

І хоч зараз акторка трохи закинула цю справу, вона все ще регулярно займається у спортзалі й надає перевагу активним видам відпочинку.

І не дарма — подивись-но як гарно це відображається на її фігурі!

Догляд за шкірою

Кожна жінка прагне до ідеальної шкіри.

Адже це свідчить про те, що вона й справді приділяє увагу своїй природній красі.

Так, як і Міла Йовович.

Чим більше ви робите маленьких корисних речей для себе, тим краще себе почуваєте, — вважає акторка.

Саме й тому вона регулярно відвідує косметолога, двічі на день очищає, тонізує і зволожує шкіру, а також обов’язково наносить маску для обличчя під час кожного прийому ванни.

Правильний макіяж

Міла Йовович полюбляє бавитись із мейкапом, вона каже:

Макіяж — це ще один спосіб самовираження.

Але є одне важливе “але” — за словами акторки, найголовніше — це, щоб він був правильним.

Іншими словами — косметика на обличчя має бути нанесена вміло та доречно.

Впевненість у собі

На думку акторки, краса дорівнює впевненість у собі.

Це найважливіший пункт, який Міла Йовович несе крізь усе життя.

В одному з інтерв’ю акторка сказала:

Сильні та впевнені у собі жінки, яким комфортно у власному тілі, викликають загальне захоплення.

Воно й справді так!

Радимо прислухатись до голлівудської акторки з українським корінням, повірити в себе й помічати на собі захоплені погляди!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Джессіки Альби.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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