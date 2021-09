Українська краса за голлівудськими правилами: головні секрети Міли Йовович

Міла Йовович — секрети краси та молодості акторки.

Їй 45, але виглядає вона вдічі молодше!

Зірка Голлівуду з українським корінням Міла Йовивич підкорила серця не лише американців, а й усього світу.

І це зовсім не дивно.

Її врода та вражаючий талант не могли залишитись без уваги.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні секрети нашої землячки, які допомагають їй залишатись вічно молодою та красивою.

Хочеш ти цього чи ні, але харчування впливає не лише на здоров’я, а й на красу.

Міла Йовович надає перевагу здоровій їжі протягом тижня.

Основу її меню складають фрукти та овочі, а на вихідних вона дозволяє собі розслабитись.

Проте і про виснажливі дієти Міла знає, як ніхто інший.

Для того, щоб отримати одну зі своїх ролей, акторці довелось схуднути на 30 кг після своєї вагітості. На це їй знадобилось 5 місяців.

Модельна кар’єра Міли Йовович почалась доволі рано — в 11 років.

Тож без спорту красуня не обходилась іще з ранньої юності.

За її спиною — 10 років занять бойовими мистецтвами.

І хоч зараз акторка трохи закинула цю справу, вона все ще регулярно займається у спортзалі й надає перевагу активним видам відпочинку.

І не дарма — подивись-но як гарно це відображається на її фігурі!

Кожна жінка прагне до ідеальної шкіри.

Адже це свідчить про те, що вона й справді приділяє увагу своїй природній красі.

Так, як і Міла Йовович.

Саме й тому вона регулярно відвідує косметолога, двічі на день очищає, тонізує і зволожує шкіру, а також обов’язково наносить маску для обличчя під час кожного прийому ванни.

Міла Йовович полюбляє бавитись із мейкапом, вона каже:

Але є одне важливе “але” — за словами акторки, найголовніше — це, щоб він був правильним.

Іншими словами — косметика на обличчя має бути нанесена вміло та доречно.

На думку акторки, краса дорівнює впевненість у собі.

Це найважливіший пункт, який Міла Йовович несе крізь усе життя.

В одному з інтерв’ю акторка сказала:

Воно й справді так!

Радимо прислухатись до голлівудської акторки з українським корінням, повірити в себе й помічати на собі захоплені погляди!

Фото: IMDb

