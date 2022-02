Виглядати, як дівчина Бонда: секрети краси акторки Ольги Куриленко

Ольга Куриленко — секрети краси та молодості акторки.

Найвідомішій голлівудській акторці українського походження Ользі Куриленко нещодавно виповнилося 42 роки.

Проте вона нічим не відрізняється від тієї пристрасної красуні, яка зіграла дівчину Бонда у 2008 році.

Як Куриленко вдається зберігати молодість та натуральну красу природним шляхом?

Ранок у Великому Місті зібрав головні правила зірки.

Якщо ти вже приготувалась записувати правила раціону Ольги Куриленко, мусимо тебе розчарувати.

Суворі дієти — це не про акторку, оскільки їй дуже пощастило з генетикою.

Проте вона все одно намагається харчуватись правильно, адже харчування впливає на шкіру й фізичний стан.

В одному з інтерв’ю красуня розповіла:

Їсть здорово, але без фанатизму. Якщо хоче сендвіч або улюблені цукерки “Вечірній Київ”, то не буде собі в цьому відмовляти.

До занять спортом в акторки теж особливе ставлення.

Ольга Куриленко вважає, що не потрібно змушувати себе виконувати виснажливі фізичні навантаження.

Потрібно знайти те, що принесе справжнє задоволення. Тоді буде й результат!

Для неї це піші прогулянки на свіжому повітрі й танці.

Ольга Куриленко з власного досвіду знає, що нездорове волосся виглядає не естетично.

Ще на ранніх етапах модельної кар’єри локони Куриленко неабияк постраждали від постійного користування фенами й вирівнювачами.

І з того часу вона робить усе можливе, аби зберегти їх природню красу.

Красуня розповіла якось:

Також уникає щоденного миття голови, оскільки часте використання мийних засобів негативно впливає на волосся.

Ольга Куриленко часто ходить без макіяжу. Так шкіра не лише відпочиває, а й виглядає свіжіше.

І навіть, коли справа доходить до мейк-апу, акторка все одно є прибічницею натуральності.

В інтерв’ю для Vogue вона зізналась:

Якщо фарбуватись або доглядати за шкірою, то лише за допомогою якісною продукції, — переконана Куриленко.

Цілком зрозуміло, чому.

Але, окрім якості, мають бути враховані й індивідуальні особливості.

Акторка обожнює ходити на розслабляючий шведський масаж.

Вона впевнена, що кожна жінка має хоч інколи балувати себе салонними процедурами для релаксу та покращення зовнішнього вигляду.

Ольга Куриленко впевнена, що краса полягає у невеликих недоліках.

Вона — за природню красу й любов до себе. А це найважливіше, що варто перейняти!

Фото: IMDb

