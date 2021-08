Як виглядати на 20 років молодше: секрети краси Джуліанни Мур

Джуліанна Мур: секрети краси та молодості зірки.

Американська акторка Джуліанна Мур може похвалитись неабиякою популярністю.

Своєю талановитою грою вона відома на весь світ.

У 2015 Мур навіть була нагороджена Оскаром за найкращу жіночу роль у фільмі “Все ще Еліс”.

Але сьогодні ми поговоримо не про її талант, а про те, як зірці вдалось зберегти природню красу та молодість.

Адже у свої 60 років вона виглядає не більш, ніж на 40!

Як? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

В інтерв’ю журналу Elle акторка зізналась, що з віком стало складніше дисциплінувати себе в плані спорту.

За її словами, фізичні навантаження після 40 даються важче.

Проте це в жодному разі не зупинає Джуліанн Мур.

Вона знайшла чудовий вихід — щодня переключатись на якусь іншу активність.

Двічі на тиждень Мур займається аштанг-йогою, а між тим виконує кардіо-вправи.

Намагається стрибати лише під наглядом тренера.

Акторка не сидить на якихось суворих дієтах, хоча раніше таке практикувала.

У тому ж інтерв’ю для Elle зізналась:

Тож іноді зірка дозволяє собі з’їсти морозиво, картоплю фрі бо ж випити келих вина.

Проте все одно намагається харчуватись правильно.

У її раціоні переважають овочі та риба. Намагається вживати менше молочних продуктів та цукру, а також перед важливими подіями відмовляється від суші.

Джуліанна Мур переконана, що немає нічого надзвичайного й складного, аби зберегти шкіру красивою та еластичною.

Достатньо регулярно та систематично за нею доглядати. Якось вона поділилась із виданням The Cut:

За дзеркалом Джуліанна Мур не проводить надто багато часу.

Вважає свою природню красу цілком самодостатньою.

Проте, оскільки жодній відомій особистості без мейкапу не обійтись, акторка підходить до вибору косметики з обережністю.

Вичитує етикетки й піклується про те, аби той чи інший продукт не приніс шкоди не лише їй, а й екології.

Зірка не розуміє тих, хто зловживає ботоксом, і закликає приймати себе таким(-ою), який(-а) ти є.

Чи не найголовніший секрет молодості своєї шкіри Джуліанн Мур вбачає в обережному ставленні до сонячного проміння.

До цього її закликала мама, яка родом із похмурої Шотландії.

Акторка перейняла цю традицію, і щоранку зволожує обличчя кремом SPF

А також намагється більшу частину часу перебувати у тіні.

До китайської народної медецини Джуліанн Мур вдалась давно.

Різкого схуднення в 1990-х подарувало їй чимало проблем зі здоров’ям.

Тоді вона знайшла голкотерапію. Каже — це стало її спасінням від болі у спині.

А журналу Health вона розповіла таке:

Кажуть, така терапія позитивно впливає не лише на здоров’я оргназіму, а й на зовнішній вигляд шкіри.

Джуліанна Мур переконана — запорука краси та молодості — це регулярний релакс.

Як би сильно, вона не любила своїх дітей, надає перевагу відпочинку з чоловіком або ж наодинці.

Для виконання цього пункту не потрібно голлівудських статків, адже найкращий відпочинок для Джуліанн Мур — це не лише мандрівка з коханим, а й хороша книга з улюбленою музикою.

Фото: IMDb

