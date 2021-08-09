Як виглядати на 20 років молодше: секрети краси Джуліанни Мур

Джуліанна Мур: секрети краси та молодості зірки.

Американська акторка Джуліанна Мур може похвалитись неабиякою популярністю.

Своєю талановитою грою вона відома на весь світ.

У 2015 Мур навіть була нагороджена Оскаром за найкращу жіночу роль у фільмі “Все ще Еліс”.

Але сьогодні ми поговоримо не про її талант, а про те, як зірці вдалось зберегти природню красу та молодість.

Адже у свої 60 років вона виглядає не більш, ніж на 40!

Як? Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Секрети краси Джуліанн Мур

Кардіотренування та йога

В інтерв’ю журналу Elle акторка зізналась, що з віком стало складніше дисциплінувати себе в плані спорту.

За її словами, фізичні навантаження після 40 даються важче.

Проте це в жодному разі не зупинає Джуліанн Мур.

Вона знайшла чудовий вихід — щодня переключатись на якусь іншу активність.

Двічі на тиждень Мур займається аштанг-йогою, а між тим виконує кардіо-вправи.

Намагається стрибати лише під наглядом тренера.

Правильне харчування

Акторка не сидить на якихось суворих дієтах, хоча раніше таке практикувала.

У тому ж інтерв’ю для Elle зізналась:

З віком я зрозуміла — життя занадо коротке, щоб відмовялти собі в маленьких задоволеннях.

Тож іноді зірка дозволяє собі з’їсти морозиво, картоплю фрі бо ж випити келих вина.

Проте все одно намагається харчуватись правильно.

У її раціоні переважають овочі та риба. Намагається вживати менше молочних продуктів та цукру, а також перед важливими подіями відмовляється від суші.

Догляд за шкірою

Джуліанна Мур переконана, що немає нічого надзвичайного й складного, аби зберегти шкіру красивою та еластичною.

Достатньо регулярно та систематично за нею доглядати. Якось вона поділилась із виданням The Cut:

Мій головний секрет — ретельне очищення шкіри. Це дуже просто, але я знаю, що деякі цього не роблять.

Натуральна косметика

За дзеркалом Джуліанна Мур не проводить надто багато часу.

Вважає свою природню красу цілком самодостатньою.

Проте, оскільки жодній відомій особистості без мейкапу не обійтись, акторка підходить до вибору косметики з обережністю.

Вичитує етикетки й піклується про те, аби той чи інший продукт не приніс шкоди не лише їй, а й екології.

Зірка не розуміє тих, хто зловживає ботоксом, і закликає приймати себе таким(-ою), який(-а) ти є.

Захист від сонця

Чи не найголовніший секрет молодості своєї шкіри Джуліанн Мур вбачає в обережному ставленні до сонячного проміння.

До цього її закликала мама, яка родом із похмурої Шотландії.

Акторка перейняла цю традицію, і щоранку зволожує обличчя кремом SPF

А також намагється більшу частину часу перебувати у тіні.

Голкотерапія

До китайської народної медецини Джуліанн Мур вдалась давно.

Різкого схуднення в 1990-х подарувало їй чимало проблем зі здоров’ям.

Тоді вона знайшла голкотерапію. Каже — це стало її спасінням від болі у спині.

А журналу Health вона розповіла таке:

Після смерті матері я не могла спати близько року. Та інтенсивний курс голковколювання запокоїв мою нервову систему.

Кажуть, така терапія позитивно впливає не лише на здоров’я оргназіму, а й на зовнішній вигляд шкіри.

Відпочинок

Джуліанна Мур переконана — запорука краси та молодості — це регулярний релакс.

Як би сильно, вона не любила своїх дітей, надає перевагу відпочинку з чоловіком або ж наодинці.

Тоді я краще відчуваю свою сексуальність, — розповідає журналу InStyle.

Для виконання цього пункту не потрібно голлівудських статків, адже найкращий відпочинок для Джуліанн Мур — це не лише мандрівка з коханим, а й хороша книга з улюбленою музикою.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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