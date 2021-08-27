Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги

Гарячими фото знову поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.
Днями 52-річна американська співачка похизувалася своїми стрункими ніжками.
Так вона рекламувала один із популярних брендів.
Підписники зірки, як і завжди, закидали Дженніфер компліментами:
Богиня, королева, найгарніші ноги у світі!
А чи можливо не захоплюватися формою зірки, якщо згадати її вік?Також по темі: Алекс Родрігес забрав у Джей Ло подарований Porsche? Як реагують соцмережі Розкіш з віком не минає! Джей Ло поділилась спокусливим фото в купальнику Королева ромкомів: секрети краси та молодості 51-річної Рене Зеллвегер
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Фото: jlo