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ICTV Ранок 27.08.2021 15:00
27.08.2021 15:00
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Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги

Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги

Гарячими фото знову поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.

Днями 52-річна американська співачка похизувалася своїми стрункими ніжками.

Так вона рекламувала один із популярних брендів.

Підписники зірки, як і завжди, закидали Дженніфер компліментами:

Богиня, королева, найгарніші ноги у світі!

А чи можливо не захоплюватися формою зірки, якщо згадати її вік?

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з Джей Ло.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, зірки, шоу-біз
27.08.2021 15:00



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