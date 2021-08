Їй справді 52? Дженніфер Лопес знову показала стрункі ноги

Гарячими фото знову поділилась із підписниками Дженніфер Лопес.

Днями 52-річна американська співачка похизувалася своїми стрункими ніжками.

Так вона рекламувала один із популярних брендів.

Підписники зірки, як і завжди, закидали Дженніфер компліментами:

А чи можливо не захоплюватися формою зірки, якщо згадати її вік?

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з Джей Ло.

Фото: jlo

