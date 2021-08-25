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ICTV Ранок 25.08.2021 20:00
25.08.2021 20:00
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Бен Аффлек готується зробити Дженніфер Лопес пропозицію?

Бен Аффлек готується зробити Дженніфер Лопес пропозицію?

Днями папараці заскочили відомого голлівудського актора Бена Аффлека у ювелірному магазині Tiffany.

Зірка розглядав обручки.

Чи дійсно теперішній бойфренд Дженніфер Лопес цілеспрямовано придивлявся до весільної прикраси, щоб зробити пропозицію коханій, невідомо.

Однак, чи планував чи ні, але сюрприз не вдався. Новина швидко розійшлась у мережі і стала однією з найобговорюваніших серед фанатів пари.

Це вже друга спроба зірок відновити стосунки. 49-річний Бен Аффлек і  52-річна Дженніфер Лопес поновили свій роман через 17 років. Так, пара у 2003 році вже планувала зіграти весілля.

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Детальніше про це  дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Джей Ло підтвердила стосунки з Беном Аффлеком.

Фото: jlo

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Теги: Бен Аффлек, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
25.08.2021 20:00



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