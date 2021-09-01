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ICTV Ранок 01.09.2021 15:40
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Під сонцем Ібіци. Тіна Кунакі поділилась звабливими знімками

Під сонцем Ібіци. Тіна Кунакі поділилась звабливими знімками

Французька модель Тіна Кунакі показала свій відпочинок в Іспанії.

Знаменитість похизувалась напівоголеними фото в своєму Instagram.

Зірка виклала нову серію фото, де зробила акцент на струнких ніжках.

Тіна позувала у яскравому рожевому купальнику.

Допис уподобали близько 130 тисяч користувачів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали секрети стосунків Тіни Кунакі та Венсана Касселя.

Фото: tinakunakey

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Теги: Тіна Кунакі, шоу-бізнес
01.09.2021 15:40



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