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ICTV Ранок 31.08.2021 12:10
31.08.2021 12:10
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Коронавірус в Росії: чому Кремль провалив кампанію з вакцинації населення?

Коронавірус в Росії: чому Кремль провалив кампанію з вакцинації населення?

Росія посідає друге місце у світовому антирейтингу країн з найбільшою добовою смертністю від коронавірусу та ускладнень внаслідок нього.

Вже кілька тижнів поспіль там фіксують у середньому по 800 смертей щодня.

Ситуація з COVID-19 в Росії

За даними Росстату, за перше півріччя 2021 року зросла смертність від коронавірусу та ускладнень від нього зросла більше ніж на 16 відсотків, порівняно із 2020 роком.

Кілька тижнів поспіль МОЗ РФ звітує про 800 летальних випадків від коронавірусу щодня.

Та аналітик Олексій Ракша каже:

Надлишкова добова смертність в Росії через COVID-19 – тобто та, що не потрапляє до офіційної статистики – давно складає щонайменше 2-3 тисячі людей.

Тим часом, російська влада та кремлівські пропагандисти, ще у червні минулого року хизувалися перемогою над короною.

Однак, попри зростання в Росії небезпеки коронавірусу та введення примусової вакцинації окремих груп населення, росіяни не поспішають робити щеплення.

Від початку вакцинаційної кампанії у січні повністю імунізувалися лише 24% росіян.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про новий штам коронавірусу Дельта.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, вакцинація, коронавірус, пандемія
31.08.2021 12:10



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