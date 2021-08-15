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Video: Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота

В Україні захворюваність на COVID-19 зростає щотижня майже на 25%. Крім того, високим лишається відсоток дітей серед хворих на коронавірус – зокрема тих, які потребували госпіталізації. Про це повідомляють у Національній академії наук. Але в Україні дітей вакцинують від коронавірусу лише в окремих випадках – як же тоді вберегти їх від інфекції? А також коли науковці прогнозують в Україні нові спалахи COVID-19, і хто – у групі найбільшого ризику? Та що відомо про новий штам коронавірусу Йота, який виявили в США після Лямбди, яка слідувала за Дельтою?! [read_more_news] Найсвіжіші новини зібрала у нашому щотижневому коронадайджесті Альона Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, чим небезпечний штам Дельта. Фото: Pexels

Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота
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В Україні захворюваність на COVID-19 зростає щотижня майже на 25%.

Крім того, високим лишається відсоток дітей серед хворих на коронавірус – зокрема тих, які потребували госпіталізації. Про це повідомляють у Національній академії наук.

Але в Україні дітей вакцинують від коронавірусу лише в окремих випадках – як же тоді вберегти їх від інфекції?

А також коли науковці прогнозують в Україні нові спалахи COVID-19, і хто – у групі найбільшого ризику?

Та що відомо про новий штам коронавірусу Йота, який виявили в США після Лямбди, яка слідувала за Дельтою?!

Також по темі: Один невакцинований може заразити тисячі людей — чому? Від коронавірусу винайшли ефективні ліки? Що відомо Спалахи по всьому світу. Як "Дельта" зводить боротьбу з коронавірусом нанівець?

Найсвіжіші новини зібрала у нашому щотижневому коронадайджесті Альона Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, чим небезпечний штам Дельта.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота / 15.08.2021 15:15
15.08.2021 15:15

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