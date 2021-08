Ще більш смертоносний? Що відомо про штам коронавірусу Йота

В Україні захворюваність на COVID-19 зростає щотижня майже на 25%.

Крім того, високим лишається відсоток дітей серед хворих на коронавірус – зокрема тих, які потребували госпіталізації. Про це повідомляють у Національній академії наук.

Але в Україні дітей вакцинують від коронавірусу лише в окремих випадках – як же тоді вберегти їх від інфекції?

А також коли науковці прогнозують в Україні нові спалахи COVID-19, і хто – у групі найбільшого ризику?

Та що відомо про новий штам коронавірусу Йота, який виявили в США після Лямбди, яка слідувала за Дельтою?!

Найсвіжіші новини зібрала у нашому щотижневому коронадайджесті Альона Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали, чим небезпечний штам Дельта.

Фото: Pexels

