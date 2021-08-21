Чого ви не знали про Поліцейську Академію

Поліцейська академія – одна з найвідоміших комедій кінематографу.

Брюса Вілліса та Тома Хенкса не взяли у фільм Поліцейська академія. Тоді нікому невідомий актор Стів Гуттенберг здався творцям стрічки кращим кандидатом на головну роль.

В основу легендарної кінокомедії лягла реальна історія. Коли продюсер майбутньої стрічки Пол Масланський працював над іншим фільмом у Сан-Франциско, для контролю зйомок вуличних сцен йому направили реальних курсантів.

Вони були настільки різними між собою і зовсім не схожими на класичних поліцейських, що привернули увагу режисера і цей контаст запам’ятався йому.

Фільм зібрав мільйонів прихильників по всьому світу, серед яких сам Білл Клінтон. 42 Президент США настільки вірний прихильник комедії, що інколи це непокоїть його дружину Хіларі.

– Ми рідко розходимося в питаннях виховання дітей, але вона дійсно вважає, що я перегнув, коли спеціально взяв кілька вихідних, щоб передивитися з донькою Челсі всі частини Поліцейської академії, — розповів Білл Клінтон.

Детальніше про головних акторів і цікаві факти про легендарну академію – дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про кращі фільми з Арнольдом Шварцнеггером.

Фото: IMDb

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