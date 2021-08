Чого ви не знали про Поліцейську Академію

Поліцейська академія – одна з найвідоміших комедій кінематографу.

Брюса Вілліса та Тома Хенкса не взяли у фільм Поліцейська академія. Тоді нікому невідомий актор Стів Гуттенберг здався творцям стрічки кращим кандидатом на головну роль.

В основу легендарної кінокомедії лягла реальна історія. Коли продюсер майбутньої стрічки Пол Масланський працював над іншим фільмом у Сан-Франциско, для контролю зйомок вуличних сцен йому направили реальних курсантів.

Вони були настільки різними між собою і зовсім не схожими на класичних поліцейських, що привернули увагу режисера і цей контаст запам’ятався йому.

Фільм зібрав мільйонів прихильників по всьому світу, серед яких сам Білл Клінтон. 42 Президент США настільки вірний прихильник комедії, що інколи це непокоїть його дружину Хіларі.

Детальніше про головних акторів і цікаві факти про легендарну академію – дивіться в сюжеті.

Фото: IMDb

