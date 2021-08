Вони стали культовими. Топ фільмів зі Сільвестром Сталлоне

Найкращі фільми зі Сільвестром Сталлоне – добірка Ранку у Великому Місті.

За свою акторську кар’єру Сільвестр Сталлоне встиг зіграти у близько 60 стрічках.

Які ж зі стрічок за участі актора стали культовими?

Читайте у нашому матеріалі.

Сільвестр Сталлоне не лише зіграв головну роль, а й написав сценарій до стрічки.

Фільм завоював три Оскари і Золотий глобус.

Сюжет

Роккі Бальбоа проживає в маленькому філадельфійському містечку.

Зазвичай він вибиває гроші з боржників свого начальника, а на дозвіллі тренується і виступає на рингу.

Йому подобається гарненька продавчиня із зоомагазину, але він не може запросити її на побачення, бо дуже бідний.

Здається, що світла смуга у його житті так і не настане.

Ситуація змінюється, коли саме в цьому містечку збирається провести свій бій чинний чемпіон світу Аполло Крід.

Буквально напередодні поєдинку його суперник виходить з ладу.

Крід ухвалює рішення провести бій з ким-небудь з місцевих спортсменів, зробивши таким чином грандіозну рекламу своєму імені.

У Роккі з’являється реальний шанс стати чемпіоном світу з боксу.

Перша частина легендарної франшизи, яка стала одним із найяскравіших досвідів в кар’єрі Сталлоне.

Сюжет

Фільм про Джона Рембо, ветерана В’єтнамської війни, який так і не залишив лінію фронту.

В елітному підрозділі «зелених беретів», у якому служив Джон Рембо, він встиг завести справжніх друзів, але тепер, після того, як війна закінчена, Джон насилу намагається відшукати їх в Штатах.

Новини про смерть останнього з товаришів Рембо наздоганяють його в провінційному містечку.

Місцевий шериф Вілл Тизл приймає Рембо за бродягу і випроваджує з погрозами з міста.

Але Рембо не згоден так швидко здатися.

Він знову прямує в бік міста, де, як виявиться, панує беззаконня, прикрите поліцейської формою.

Рембо потрапляє за грати, але довго там не пробуде.

У його голові вже зріє план звільнення міста від лиходіїв у погонах.

Науково-фантастичний бойовик, мотиви якого перегукуються з антиутопічним романом Олдоса Хасклі “Прекрасний новий світ”.

Сюжет

У 1996 році в Лос-Анджелесі безжалісний головоріз Саймон Фенікс разом зі своєю бандою тримає в страху все місто і одного разу бере в заручники автобус з пасажирами.

Заарештувати злочинця вдається лише хороброму і водночас цинічному сержанту поліції Джону Спартану.

Його дії призводять до загибелі 30 осіб. Обох чоловіків засуджують до тривалого тюремного ув’язнення в кріокамері.

36 років потому у новоствореному мегаполісі Сан-Анджелесі майже повністю викорінюється злочинність.

Тимчасово розморожений для судового слухання Саймон Фенікс втікає на свободу, сіє хаос і руйнування.

Щоб його зупинити, поліції доводиться вдатися до допомоги іншої людини з минулого – Джона Спартана.

Попри те, що спільнота альністів визнала стрічку нереалістичною у деяких моментах, фільм здобув шалений успіх у прокаті.

Сума виручених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

Сюжет

У горах після сніжної лавини зникає п’ять людей.

На їх пошуки вирушає один із кращих альпіністів і гірських провідників – Гейб Вокер.

Несподівано він розуміє, що його спеціально заманили в гори для абсолютно іншої справи.

Гейб може стати небажаним свідком, від якого позбудуться без роздумів.

Але своє життя він втрачати так просто не збирається і оголошує безжальну війну банді озброєних до зубів бойовиків під проводом міжнародного терориста Еріка Куалу.

Драматичний детектив про корупцію в поліції США.

Для того, щоб максимально вжитися в образ шерифа Фредді Хефліна, Сталлоне погладшав на 20 кілограмів.

Сюжет

Фредді Хефлін – шериф невеликого містечка біля Нью-Йорка.

Кілька років тому він отримав травму, після якої не може служити в поліції.

Неформальна влада в містечку належить групі корумпованих поліцейських, яких очолює лейтенант Донлан.

Молодий поліцейський і за сумісництвом племінник Донлана перевищує повноваження та вбиває двох підлітків.

Щоб якось зам’яти цю справу й уникнути галасу, Донлан інсценує самогубство племінника і змушує його сховатися.

Справу розслідує лейтенант Мо Тілден, який впевнений, що тут не все так просто.

Він звертається за допомогою до Хефліна, але той відмовляється, бо не хоче підставляти друзів свого дитинства.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми зі Шварценеггером.

Фото: IMDb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.