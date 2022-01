Жива легенда: найкращі фільми з Джекі Чаном

Добірка кращих фільмів з Джекі Чаном.

Режисер, продюсер, каскадер, сценарист і навіть співак.

Важко злічити всі види діяльності, у яких він досягнув неймовірного успіху. Легше просто назвати його легендою…

Джекі Чан завжди залишатиметсься для нас смішним та харизматичним, сміливим та божевільним, моментами серйозним і драматичним.

У якому б амплуа він не з’являвся, все одно залишатиметься тим рідним Джекі.

Саме тому Ранок у Великому Місті вирішив підготувати для тебе добірку фільмів з участю актора, за які ми його так любимо.

Рік випуску: 1986

Рейтинг IMDb: 7,1

Ця комедія стала класичним прикладом того, як Джекі Чану вдається поєднувати всі ролі відразу.

Тут він був і рижисером, і аткором, і каскадером.

До речі, під час зйомок Джекі мало не поплатився життям: гілка не витримала його ваги, він впав і заробив собі тріщину в черепі.

Такі зусилля заслуговують твоєї уваги…

Сюжет

Після того, як головний герой, шукач пригод Джекі, опинився в Африці і став володарем загадкової реліквії під назвою Обладунки Бога, древній релігійний клан викрав його колишню дівчину.

Наречений викраденої Лорелей благає Джекі допомогти врятувати її.

Тож невтомний шукач скарбів відправляється в чергову небезпечну подорож. На цей раз — за своєю колишньою…

Рік випуску: 1998

Рейтинг IMDb: 7,0

Цей комедійний бойовик — просто ідеальний спосіб провести вечір!

Ти опинишся у сонячній Каліфорнії, зануришся у кримінальний світ Лос-Анджелесу й точно досхочу насмієшся.

Сюжет

У китайського консула в Лос-Анджелесі викрадають маленьку доньку.

Для розслідування він викликає з Гонконгу друга сім’ї — інспектора Лі.

Але ФБР не хоче, щоб в їхні справи ліз “китайський коп”, і вони звертаються в місцеве поліцейське відділення з проханням надати їм людину, яка б відволікала китайця від цього розслідування.

Таким поліцейським стає надзвичайно балакучий Картер, що ігнорує своє основне завдання і швидко зближується з Лі.

Разом вони створюють просто забійний дует!

Рік випуску: 1997

Рейтинг IMDb: 6,2

Гонконгське виробництво, австралійські краєвиди та інтернаціональний Джекі Чан — кожен знайде тут щось до смаку…

Але фільм варто подивитись не лише любителям мультикультурності.

Чого лише вартує відмінний гумор та натреноване тіло молоденького Джекі Чана!

Сюжет

Ведучий кулінарного телешоу в Мельбурні Джекі випадково стає власником відеокасети із записом кривавого розбирання між бандами наркоторгівців.

На цьому спокійні дні для Джекі закінчилися і перетворилися у нескінченну погоню за виживанням.

Він би із задоволенням віддав ту касету, щоб все закінчилось мирно, але просто не знав, де вона.

Отже, надія лише — на його блискавичні кулаки.

Рік випуску: 1995

Рейтинг IMDb: 6,8

Цей американський комедійний бойовик потішить не лише прихильників Джекі Чана, а й атмосефрних картин родом із 90-их.

Сюжет

Кеонґ прибуває з Гонконґу до Нью-Йорка на весілля свого дядька, який володіє невеликим магазином в Бронксі.

Хлопчина пропонує свою допомогу на той час, поки дядько проводитиме медовий місяць.

Вже з перших днів свого перебування в Бронксі, Кеонґ встигає подружитись із дитиною по сусідству та її привабливою сестрою, і навітьь розібрався з бандитами, що навідувалися в магазинчик дядька.

Як тільки місцеві злочинці запалилися жагою помсти, у них з Кеонґом з’являється спільний ворог і їм нічого не залишається, як об’єднати свої сили.

Рік випуску: 1978

Рейтинг IMDb: 7,5

Той самий фільм, що став важливим етапом становлення легенди.

Тут ще молоденький Джекі проявляє свій різнобічний талант, і виходить йому, ну, дуже непогано.

Сюжет

Китайський хлопчина Фреді Вонг навчається кунг-фу в школі свого батька.

Будучи здібним, особливої старанності не проявляє, а у вільний час бовтається по місту з дружками.

Так продовжувалося до тих пір, поки Фреді не побився на ринку зі своєю власною тіткою.

Дізнавшися про те, що трапилося, розлючений батько здає знахабнілого сина на навчання до майстра кунг-фу на ім’я Со Хай, , знавцеві стилю «восьми п’яних богів».

Рік випуску: 1994

Рейтинг IMDb: 7,6

Зазвичай фанати якогось фільму сильно чекають на його продовження. Але, коли воно з’являється, більшість із них розчаровується.

Проте не в цьому випадку!

Фанати “П’яного майстра” довгенько чекали на продовження і ніскілечки ним не засмутились.

Кажуть — він перевершив першу частину!

Сюжет

П’яний майстер повертаєтся.

Його стиль стає ще більш вдосконаленим і смішним.

Повертаючись додому з шопінг-туру разом зі своїм батьком, славетний «п’яний майстер» Вонг-Фей Хунг потрапляє в бійку між іноземцями, що намагаються вивезти з Китаю коштовні стародавні реліквії, і патріотами, які хочуть перешкодити вивозу цих речей з країни.

Та хто переможе в цій сутичці?

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,0

Можливо, у це важко повірити, але тут сміху не буде.

Вже зрілий та досвідчений Джекі Чан виконує складну драматичну роль — батька, який втратив найрідніше, — власну дитину…

Справжній прихильник актора просто мусить побачити його в такому амплуа.

Сюжет

Колишній спецназівець Нгок Мін Кван, що пройшов В’єтнамську війну, тепер керує китайським рестораном у Лондоні.

Коли його дочка-підліток Фан гине в магазині під час теракту, відповідальність за який взяла на себе група «справжня IRA», знавіснілий Кван прагне помститися…

Фото: IMDb

