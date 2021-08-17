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Леся Нікітюк потішила прихильників запальними танцями

Леся Нікітюк потішила прихильників запальними танцями

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала прихильникам запальні танці.

Нещодавно зірка відпочивала в Іспанії на острові Мадейра.

Під час відпустки Нікітюк зняла відео із запальними танцями.

@lesianikitiuk

♬ original sound – Thin Ti

Ролик народна улюблениця опублікувала на своєму TikTok-акаунті.

Відео вподобали близько шести тисяч користувачів.

Також по темі: Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії Приїхала до батьків, щоб виспатися? Леся Нікітюк втекла у рідний Хмельницький

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Леся Нікітюк, шоу-біз
17.08.2021 20:00



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