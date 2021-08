Леся Нікітюк потішила прихильників запальними танцями

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала прихильникам запальні танці.

Нещодавно зірка відпочивала в Іспанії на острові Мадейра.

Під час відпустки Нікітюк зняла відео із запальними танцями.

Ролик народна улюблениця опублікувала на своєму TikTok-акаунті.

Відео вподобали близько шести тисяч користувачів.

