Леся Нікітюк потішила прихильників запальними танцями

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала прихильникам запальні танці.
Нещодавно зірка відпочивала в Іспанії на острові Мадейра.
Під час відпустки Нікітюк зняла відео із запальними танцями.
Ролик народна улюблениця опублікувала на своєму TikTok-акаунті.
Відео вподобали близько шести тисяч користувачів.
Також по темі:
Під небом Мадейри. Леся Нікітюк показала, як чекає на Роналду
Знову відпочиває? Леся Нікітюк похизувалася знімками з Чорногорії
Приїхала до батьків, щоб виспатися? Леся Нікітюк втекла у рідний Хмельницький
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.
Фото: lesia_nikituk
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
17.08.2021 20:00
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=