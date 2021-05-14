“Пацики мутять”. Остапчук зняв пародію на кліп Каменських

Український телеведучий Володимир Остапчук зняв пародію на кліп Насті Каменських.

Шоумен потролив нашумілу пісню NK “Дівчата рулять”.

Остапчук зняв пародію під назвою “Пацики мутять”.

У жартівливому відео разом із зірковим телеведучим з’явилися відомі блогери.

Пародії від Остапчука, як новини від колишніх, приходять раз на 2 роки! – так підписав своє творіння шоумен.

Відео вже встигло зібрати понад 50 тисяч переглядів у YouTube.

Прихильники схвально оцінили кліп.

Краще за оригінал, – такі коментарі пишуть глядачі.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Потап присвятив вірш Насті Каменських.

Фото: vova_ostapchuk

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