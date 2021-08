Порція апетитних фото. Потап та Настя Каменських показали, як відпочивають у Хорватії

Українська співачка Настя Каменських гайнула на відпочинок разом зі своїм чоловіком Потапом, подругою і мамою.

Світлинами із сонячної Хорватії зірка вже встигла поділитися у своєму інстаграмі.

І поки Настя Каменських хизується у мережі своєю фігурою, Потап вирішив опублікувати романтичні знімки.

Люблю Каменських, – коротко прокоментував чоловік.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну.

Фото: kamenskux

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.