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ICTV Ранок 03.08.2021 19:15
03.08.2021 19:15
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Порція апетитних фото. Потап та Настя Каменських показали, як відпочивають у Хорватії


Українська співачка Настя Каменських гайнула на відпочинок разом зі своїм чоловіком Потапом, подругою і мамою.

Світлинами із сонячної Хорватії зірка вже встигла поділитися у своєму інстаграмі.

І поки Настя Каменських хизується у мережі своєю фігурою, Потап вирішив опублікувати романтичні знімки.

Люблю Каменських, – коротко прокоментував чоловік.

Також по темі: Гола, боса і в басейні. Каменських похизувалася новим знімком Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце І працює, і відпочиває. Каменських похизувалася знімками з Туреччини

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як футбольні фани реагують на рішення Шевченка залишити збірну.

Фото: kamenskux

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Настя Каменських, Потап, шоу-біз
03.08.2021 19:15



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