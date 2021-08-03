Порція апетитних фото. Потап та Настя Каменських показали, як відпочивають у Хорватії

Українська співачка Настя Каменських гайнула на відпочинок разом зі своїм чоловіком Потапом, подругою і мамою.
Світлинами із сонячної Хорватії зірка вже встигла поділитися у своєму інстаграмі.
І поки Настя Каменських хизується у мережі своєю фігурою, Потап вирішив опублікувати романтичні знімки.
Люблю Каменських, – коротко прокоментував чоловік.Також по темі: Гола, боса і в басейні. Каменських похизувалася новим знімком Медовий світанок у бікіні. Настя Каменських показала, як зустрічає сонце І працює, і відпочиває. Каменських похизувалася знімками з Туреччини
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Фото: kamenskux