УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 20.08.2021 18:00
20.08.2021 18:00
Поділитися

Катя Осадча знову стала матусею – якими світлинами поділилися зіркові батьки

Катя Осадча знову стала матусею – якими світлинами поділилися зіркові батьки

19 серпня у зіркового подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова народився син.  

Відома українська теледуча поділилась в Інстаграмі з підписниками радісною звісткою. Тепер Катерина мама трьох синів.

Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів

@gorbunovyuriy дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці – підписала Осадча.

І, звичайно, щасливий татко Юра виклав на своїй сторінці милий знімок.

Більше про зіркову пару та їх дітей дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Мадонна святкувала день народження в Італії.

Фото: gorbunovyuriy

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Катя Осадча, шоу-бізнес, Юрій Горбунов
20.08.2021 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь