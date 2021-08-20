Катя Осадча знову стала матусею – якими світлинами поділилися зіркові батьки

19 серпня у зіркового подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова народився син.
Відома українська теледуча поділилась в Інстаграмі з підписниками радісною звісткою. Тепер Катерина мама трьох синів.
Привіт, наш новий Всесвіт! ❤️ Я мама трьох синів ❤️
@gorbunovyuriy дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці – підписала Осадча.
І, звичайно, щасливий татко Юра виклав на своїй сторінці милий знімок.
Більше про зіркову пару та їх дітей дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Мадонна святкувала день народження в Італії.
Фото: gorbunovyuriy
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20.08.2021 18:00
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