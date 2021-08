Катя Осадча знову стала матусею – якими світлинами поділилися зіркові батьки

19 серпня у зіркового подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова народився син.

Відома українська теледуча поділилась в Інстаграмі з підписниками радісною звісткою. Тепер Катерина мама трьох синів.

І, звичайно, щасливий татко Юра виклав на своїй сторінці милий знімок.

Більше про зіркову пару та їх дітей дивіться у сюжеті.

Фото: gorbunovyuriy

