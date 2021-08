Як зробити ідеальний макіяж на кожен день: покрокова інструкція з відео

Щоденний або натуральний макіяж — це тренд, який ніколи не вийде з моди.

Але у той же час це один з найскладніший видів мейк-апу.

Адже тут потрібно красиво підкреслити риси обличчя, замаскувати зайве і в той же час створити враження відсутності косметики.

Щоб вразити світ своєю природньою красою та індивідуальністю, скористайся рекомендаціями Ранку у Великому Місті.

Як і будь-який інший макіяж, щоденний слід починати з тонування обличчя.

Останнім насамперед ми маскуємо круги під очима.

Потім ховаємо й інші недоліки задопомогою тоналки.

Якщо не хочеш обтяжувати повсякденний макіяж тональним засобом, злегка нанеси перед цим на лице зволожуючий крем.

Так ти отримаєш прозоріше покриття.

Роблячи повсякденний макіяж, дівчатам ніколи довго бавитись із бронзерами та численними пензликами.

Значно швидше можна виконати скульптування обличчя за допомогою рум’ян.

Їх варто нанести на “яблучка” щічок та розтушувати у напрямі скронь.

Так ти підкреслиш ніжність і тепло свого образу.

Для красивого макіяжу очей варто вибирати напівпрозорі тіні з легеньким шиммером.

Останній, до речі, відмінно маскує невищіпані волоски брів, тому є прекрасною альтернативою для тих, хто запізнюється.

Щодо кольору тіней, то найкраще для кожного дня підідйдуть бежеві, коричневі, оливкові відтінки.

Ну, і не забудь про туш — вона чудово підкреслить глибину погляду.

Звісно, не варто оминати увагою і брови.

Правильно виділивши їх, можна зробити мейк більш яскравим та свіжим.

Щоб підкреслити природну лінію брів, використовуй олівець або тіні.

Тон варто вибирати в залежності від натурального кольору волосся.

Блиски світлих відтінків значно більше пасують щоденному мейкапу, аніж матові помади.

Вони роблять губки ще більш сочними та привабливими.

А щоб хутчіше перейти від теорії до практики, ми залишимо тут корисну відеоінструкцію натурального макіяжу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети ідеального “смокі айс”.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.