Чи збирається Мендель іти в президенти? Ексклюзив із екс-прессекретаркою Зеленського

“5+ по п’ятибальній шкалі”— так роботу офісу Президента оцінила екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.
Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, чим запам’ятається на посаді речниці Президента найбільше Мендель відповіла:
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Хотілося б запам’ятатись обкладинками з Президентом на Times і The Gurdian. Але, мабуть, своїм знайомством з паном Андрушко.
Своїм найбільшим професійним досягненням Юлія Мендель вважає налагодження міжнародної комунікації Офісу Президента України, а свою найбільшу помилку описує так:
Три крапки не там поставила…
Зеленського називає сильною особистістю, але каже, що йому важко розставатися з людьми.
На запитання, коли востаннє їй погрожували Мендель відповіла:
Мені щодня телефонують і погрожують фізичною розправою.
Чи збирається Юлія Мендель балатуватися у Президенти?
Скільки заробляла на посаді речниці Зеленського?
Та чи планує розбагатіти на продажах своєї книги?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Гросу.
Фото:iuliia_mendel