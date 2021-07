Чи збирається Мендель іти в президенти? Ексклюзив із екс-прессекретаркою Зеленського

“5+ по п’ятибальній шкалі”— так роботу офісу Президента оцінила екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, чим запам’ятається на посаді речниці Президента найбільше Мендель відповіла:

Своїм найбільшим професійним досягненням Юлія Мендель вважає налагодження міжнародної комунікації Офісу Президента України, а свою найбільшу помилку описує так:

Зеленського називає сильною особистістю, але каже, що йому важко розставатися з людьми.

На запитання, коли востаннє їй погрожували Мендель відповіла:

Чи збирається Юлія Мендель балатуватися у Президенти?

Скільки заробляла на посаді речниці Зеленського?

Та чи планує розбагатіти на продажах своєї книги?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото:iuliia_mendel

