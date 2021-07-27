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ICTV Ранок 27.07.2021 10:18
27.07.2021 10:18
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Чи збирається Мендель іти в президенти? Ексклюзив із екс-прессекретаркою Зеленського


“5+ по п’ятибальній шкалі”— так роботу офісу Президента оцінила екс-прессекретарка Зеленського Юлія Мендель.

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, чим запам’ятається на посаді речниці Президента найбільше Мендель відповіла:

Хотілося б запам’ятатись обкладинками з Президентом на Times і The Gurdian. Але, мабуть, своїм знайомством з паном Андрушко.

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Своїм найбільшим професійним досягненням Юлія Мендель вважає налагодження міжнародної комунікації Офісу Президента України, а свою найбільшу помилку описує так:

Три крапки не там поставила…

Зеленського називає сильною особистістю, але каже, що йому важко розставатися з людьми.

На запитання, коли востаннє їй погрожували Мендель відповіла:

Мені щодня телефонують і погрожують фізичною розправою.

Чи збирається Юлія Мендель балатуватися у Президенти?

Скільки заробляла на посаді речниці Зеленського?

Та чи планує розбагатіти на продажах своєї книги?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Гросу.

Фото:iuliia_mendel

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Юлія Мендель
27.07.2021 10:18



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