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Video: Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3

Жан Беленюк завоював перше золото для України на Олімпіаді в Токіо.  Аби взяти головну нагороду, український борець у греко-римському стилі перемів угорця Віктора Лорінца. Раніше спортсмен та народний депутат Жан Беленюк відповів на цікаві запитання у рубриці 33 за 3. Довідка. Жан Беленюк — український спортсмен, чемпіон світу із греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, заслужений майстер спорту України. Народний депутат 9 скликання від партії «Слуга Народу». 30 років. Неодружений. Борець чи депутат? Навіщо Беленюк пішов у політику? Чого найбільше боїться український спортсмен? Як знайомиться з дівчатами? Що вважає своїм найбільший досягненням у Раді? Чи готовий стати тренером Зеленського з греко-римської боротьби? [read_more_news] Відповіді на ці та інші питання дивіться у відео. Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 вийшло інтерв’ю Володимира Горянського.

Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3
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Жан Беленюк завоював перше золото для України на Олімпіаді в Токіо. 

Аби взяти головну нагороду, український борець у греко-римському стилі перемів угорця Віктора Лорінца.

Раніше спортсмен та народний депутат Жан Беленюк відповів на цікаві запитання у рубриці 33 за 3.

Довідка. Жан Беленюк — український спортсмен, чемпіон світу із греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, заслужений майстер спорту України. Народний депутат 9 скликання від партії «Слуга Народу». 30 років. Неодружений.

Борець чи депутат?

Навіщо Беленюк пішов у політику?

Чого найбільше боїться український спортсмен?

Як знайомиться з дівчатами?

Що вважає своїм найбільший досягненням у Раді?

Чи готовий стати тренером Зеленського з греко-римської боротьби?

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Відповіді на ці та інші питання дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 вийшло інтерв’ю Володимира Горянського.

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ICTV / Ранок / Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3 / 04.08.2021 14:58
04.08.2021 14:58

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