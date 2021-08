Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3

Жан Беленюк завоював перше золото для України на Олімпіаді в Токіо.

Аби взяти головну нагороду, український борець у греко-римському стилі перемів угорця Віктора Лорінца.

Раніше спортсмен та народний депутат Жан Беленюк відповів на цікаві запитання у рубриці 33 за 3.

Довідка. Жан Беленюк — український спортсмен, чемпіон світу із греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, заслужений майстер спорту України. Народний депутат 9 скликання від партії «Слуга Народу». 30 років. Неодружений.

Борець чи депутат?

Навіщо Беленюк пішов у політику?

Чого найбільше боїться український спортсмен?

Як знайомиться з дівчатами?

Що вважає своїм найбільший досягненням у Раді?

Чи готовий стати тренером Зеленського з греко-римської боротьби?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у відео.

