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ICTV Ранок 13.08.2021 10:30
13.08.2021 10:30
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«Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – прессекретар президента | 33 за 3

«Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – прессекретар президента | 33 за 3

“У царині телебаченні – десь вісім-дев’ять, у царині прессекретарства, може, сім” – так оцінив свій професіоналізм новий прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, як отримав посаду, Никифоров відповів:

Я подавався на конкурс у 2019 році, коли перемогла Юлія Мендель. Тоді відповіді не отримав і не знав, що з моїм резюме. І от тепер, коли вони знову шукали прессекретаря, знайшли.

За словами пана Сергія, на співбесіді президент ставив йому світоглядні запитання.

НАТО, Донбас, Крим – усе, що зараз на повістці.

Попередниця Никифорова Юлія Мендель протрималася на посаді два роки, а сам він налаштований на більш тривалий період.

Моя мета – переобрання президента Зеленського на наступний термін. Це частково буде і моя заслуга.

Чи розділяє Никифоров ідеологію “Слуги народу”?

Скільки заробляє на посаді прессекретаря?

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Що вважає своїм головним завданням зараз?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.

Фото: Офіс Президента України 

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13.08.2021 10:30



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