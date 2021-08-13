«Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – прессекретар президента | 33 за 3

“У царині телебаченні – десь вісім-дев’ять, у царині прессекретарства, може, сім” – так оцінив свій професіоналізм новий прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, як отримав посаду, Никифоров відповів:
Я подавався на конкурс у 2019 році, коли перемогла Юлія Мендель. Тоді відповіді не отримав і не знав, що з моїм резюме. І от тепер, коли вони знову шукали прессекретаря, знайшли.
За словами пана Сергія, на співбесіді президент ставив йому світоглядні запитання.
НАТО, Донбас, Крим – усе, що зараз на повістці.
Попередниця Никифорова Юлія Мендель протрималася на посаді два роки, а сам він налаштований на більш тривалий період.
Моя мета – переобрання президента Зеленського на наступний термін. Це частково буде і моя заслуга.
Чи розділяє Никифоров ідеологію “Слуги народу”?
Скільки заробляє на посаді прессекретаря?Також по темі: Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3 Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Лілія Гриневич про ЗНО і корупцію під час вступу — інтерв'ю екс-міністерки освіти | 33 за 3
Що вважає своїм головним завданням зараз?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.
Фото: Офіс Президента України