«Моя мета – переобрання Зеленського на другий термін» – прессекретар президента | 33 за 3

“У царині телебаченні – десь вісім-дев’ять, у царині прессекретарства, може, сім” – так оцінив свій професіоналізм новий прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко про те, як отримав посаду, Никифоров відповів:

За словами пана Сергія, на співбесіді президент ставив йому світоглядні запитання.

Попередниця Никифорова Юлія Мендель протрималася на посаді два роки, а сам він налаштований на більш тривалий період.

Чи розділяє Никифоров ідеологію “Слуги народу”?

Скільки заробляє на посаді прессекретаря?

Що вважає своїм головним завданням зараз?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Офіс Президента України

