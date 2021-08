Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3

“На 7” — так міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оцінив рівень українського спорту за десятибальною шкалою.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, у якому стані міністр отримав галузь, Гутцайт відповів:

За словами політика, найбільше на Олімпійських іграх в Токіо його засмутив програш Ольги Харлан.

А ось відкриттям для Гутцайта на цьогорічних змаганнях став борець Парвіз Насібов, який “6:0 програвав у фіналі, але здобув срібну медаль”.

Коли ж Україна гіпотетично зможе прийняти Олімпіаду?

Чому на цьогорічну Олімпіаду поїхало удвічі менше спортсменів, ніж зазвичай?

У чому секрет успіху США на спортивних змаганнях?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Фото: Вадим Гутцайт

