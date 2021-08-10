Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3

“На 7” — так міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оцінив рівень українського спорту за десятибальною шкалою.
Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, у якому стані міністр отримав галузь, Гутцайт відповів:
У складному. Багато років не займались професійно спортом у нашій країні, не було розбудови інфраструктури. Не звертали увагу на підготовку наших спортсменів, наших тренерів.
За словами політика, найбільше на Олімпійських іграх в Токіо його засмутив програш Ольги Харлан.
А ось відкриттям для Гутцайта на цьогорічних змаганнях став борець Парвіз Насібов, який “6:0 програвав у фіналі, але здобув срібну медаль”.Також по темі: Коли прийде кінець "епохи бідності"? Ексклюзивне інтерв'ю міністерки соцполітики | 33 за 3 Жан Беленюк про олімпійське золото, політику та дівчат – інтерв’ю | 33 за 3 Лілія Гриневич про ЗНО і корупцію під час вступу — інтерв'ю екс-міністерки освіти | 33 за 3
Коли ж Україна гіпотетично зможе прийняти Олімпіаду?
Після 2028 року. 2030, 2032 — в ці роки. У нас є думка, і дуже хоче президент, а спортсмени його підтримують у тому, що в Україні вже настає час проводити Олімпійські ігри, — акцентував міністр.
Чому на цьогорічну Олімпіаду поїхало удвічі менше спортсменів, ніж зазвичай?
У чому секрет успіху США на спортивних змаганнях?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.
Фото: Вадим Гутцайт