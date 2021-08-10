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ICTV Ранок 10.08.2021 10:20
10.08.2021 10:20
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Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3

Коли Україна прийматиме Олімпійські ігри? Ексклюзив з міністром молоді та спорту | 33 за 3

“На 7” — так міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт оцінив рівень українського спорту за десятибальною шкалою.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, у якому стані міністр отримав галузь, Гутцайт відповів:

У складному. Багато років не займались професійно спортом у нашій країні, не було розбудови інфраструктури. Не звертали увагу на підготовку наших спортсменів, наших тренерів.

За словами політика, найбільше на Олімпійських іграх в Токіо його засмутив програш Ольги Харлан.

А ось відкриттям для Гутцайта на цьогорічних змаганнях став борець Парвіз Насібов, який “6:0 програвав у  фіналі, але здобув срібну медаль”.

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Коли ж Україна гіпотетично зможе прийняти Олімпіаду?

Після 2028 року. 2030, 2032 — в ці роки. У нас є думка, і дуже хоче президент, а спортсмени його підтримують у тому, що в Україні вже настає час проводити Олімпійські ігри, — акцентував міністр.

Чому на цьогорічну Олімпіаду поїхало удвічі менше спортсменів, ніж зазвичай?

У чому секрет успіху США на спортивних змаганнях?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці “33 за 3” інтерв’ю дала Юлія Мендель.

Фото: Вадим Гутцайт 

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Теги: 33 за 3, Олімпійські ігри 2020, Олександра Кучеренко
10.08.2021 10:20



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