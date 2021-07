Девід Бекхем став блондином? Легендарний футболіст вирішив змінити імідж разом із синами

Цього разу легендарний футболіст Девід Бекхем не оголився, а вирішив кардинально змінити імідж.

46-річний спортсмен на здивування усіх прихильників став блондином!

Раніше у білий та рожевий пофарбувалися сини футболіста — Ромео та Круз.

Зірковий татусь вирішив підтримати цю естафету зі словами:

Як гадаєте, пасує Бекхему таке перевтілення?

Більше новин про життя зірок дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували миле відео Девіда Бекхема з домашньою улюбленицею.

Фото: gifer

