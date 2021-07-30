Девід Бекхем став блондином? Легендарний футболіст вирішив змінити імідж разом із синами

Цього разу легендарний футболіст Девід Бекхем не оголився, а вирішив кардинально змінити імідж.
46-річний спортсмен на здивування усіх прихильників став блондином!
Раніше у білий та рожевий пофарбувалися сини футболіста — Ромео та Круз.
Зірковий татусь вирішив підтримати цю естафету зі словами:
Іноді хлопцям потрібно нагадати, хто це зробив першим у 90-х.
Як гадаєте, пасує Бекхему таке перевтілення?Також по темі: "Змінив зовнішність, але душею залишаюсь собою". Віталій Козловський став блондином! Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram Змінила імідж? Кім Кардашян приміряла новий образ
Більше новин про життя зірок дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми показували миле відео Девіда Бекхема з домашньою улюбленицею.
Фото: gifer