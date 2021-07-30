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ICTV Ранок 30.07.2021 19:15
30.07.2021 19:15
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Девід Бекхем став блондином? Легендарний футболіст вирішив змінити імідж разом із синами


Цього разу легендарний футболіст Девід Бекхем не оголився, а вирішив кардинально змінити імідж.

46-річний спортсмен на здивування усіх прихильників став блондином!

Раніше у білий та рожевий пофарбувалися сини футболіста — Ромео та Круз.

Зірковий татусь вирішив підтримати цю естафету зі словами:

Іноді хлопцям потрібно нагадати, хто це зробив першим у 90-х.

Як гадаєте, пасує Бекхему таке перевтілення?

Також по темі: "Змінив зовнішність, але душею залишаюсь собою". Віталій Козловський став блондином! Девід Бекхем засвітив оголений торс в Instagram Змінила імідж? Кім Кардашян приміряла новий образ

Більше новин про життя зірок дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми показували миле відео Девіда Бекхема з домашньою улюбленицею.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем, зірки, футболіст
30.07.2021 19:15



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