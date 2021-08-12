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ICTV Ранок 12.08.2021 19:15
12.08.2021 19:15
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Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки

Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки

Англійський футболіст Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки.

У своєму інстаграмі спортсмен розмістив відео, де показав, як 10-річна Гарпер грає в м’яча.

Дівчинка разом із зірковим татом спромоглася забити гол.

Ролик Бекхема вже переглянули близько чотирьох мільйонів разів.

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Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Бейонсе.

Фото: davidbeckham 

 

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Теги: інстаграм зірок, Девід Бекхем, зірки, шоу-біз
12.08.2021 19:15



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