Вся в тата. Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки

Англійський футболіст Девід Бекхем похизувався футбольними здібностями доньки.

У своєму інстаграмі спортсмен розмістив відео, де показав, як 10-річна Гарпер грає в м’яча.

Дівчинка разом із зірковим татом спромоглася забити гол.

Ролик Бекхема вже переглянули близько чотирьох мільйонів разів.

Фото: davidbeckham

